Irán confirmó que negocia con Omán un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz tras el anuncio de Trump

Irán confirmó este domingo que avanza con Omán en la fase final de las negociaciones para definir una nueva gestión del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del conflicto en Medio Oriente.

El anuncio llegó pocas horas después de que el presidente Donald Trump asegurara que suspendió un ataque contra Irán tras alcanzar "las bases de un acuerdo" que incluiría la reapertura del paso marítimo. Sin embargo, desde Teherán marcaron diferencias y aclararon que las conversaciones con Omán no están vinculadas a una eventual reapertura del estrecho.

Según informó la agencia Tasnim, el canciller iraní, Abás Araqchi, comunicó al gabinete que las negociaciones avanzan hacia su etapa final. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, explicó que ambas partes buscan acordar una nueva ruta de navegación para el tránsito marítimo.

Irán y Omán se acercarían a la recta final de las negociaciones por la circulación del Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el funcionario, el recorrido no será ni la ruta norte impulsada por Irán ni la propuesta por Omán a principios de julio, sino un nuevo trazado consensuado entre ambos países.

Bagaei insistió en que ese eventual acuerdo "no tiene relación con la reapertura del estrecho ni con la continuación de su cierre" y aseguró que Teherán seguirá actuando en función de sus intereses nacionales.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por la que, antes del inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, circulaba cerca del 20% del petróleo transportado por vía marítima en el mundo.

La República Islámica volvió a cerrar el paso el 12 de julio, después de los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní y en medio de una escalada militar que también incluyó un bloqueo naval de Estados Unidos.

En ese contexto, Trump afirmó este sábado que decidió aplazar un ataque contra Irán luego de alcanzar las bases de un posible acuerdo con Teherán y otros países de Medio Oriente. No obstante, las declaraciones del Gobierno iraní muestran que todavía existen diferencias sobre el alcance de ese entendimiento y el futuro del estratégico corredor marítimo.