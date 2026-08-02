Donald Trump frena los ataques contra Irán y confirma el inicio de nuevas conversaciones este lunes

La decisión de Estados Unidos de aplazar ataques contra Irán se da a pedido de la nación persa y otros países de Medio Oriente, según Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que acordó aplazar nuevos ataques contra Irán, tras recibir peticiones de ese país y otras naciones de Medio Oriente para suspender la ofensiva mientras se negocia un posible acuerdo. "Sin embargo, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que suspendamos cualquier ataque, ya que se han acordado los términos de un posible acuerdo", publicó Trump.

En una publicación realizada en su red social Truth Social, Trump indicó que su país está listo y preparado para actuar contra Irán "con niveles de terror militar, fuerza y poder nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial".

El mandatario agregó que dicho acuerdo incluiría la "apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz", además del fin de la amenaza nuclear de Irán. Trump advirtió que su decisión está "sujeta a la posibilidad de alcanzar rápidamente un acuerdo".