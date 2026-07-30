Por qué a Irán puede interesarle más una guerra limitada con Estados Unidos que la paz

El sorpresivo ataque con misiles de Irán contra una base estadounidense en Jordania a principios de esta semana parecía difícil de explicar. El ataque puso fin a la frágil tregua en los combates directos entre Estados Unidos e Irán y llevó a Washington a reanudar los ataques dentro de territorio iraní. Además, fue inusual.

Si la prioridad de Teherán hubiera sido un alto el fuego, el ataque resulta difícil de explicar. Pero la decisión se vuelve más comprensible si los líderes iraníes consideran que una confrontación controlada podría ofrecerles una mayor ventaja estratégica.

Una posible explicación es que Teherán cree que, a pesar de los riesgos, una guerra limitada sirve mejor a sus intereses.

Hoy, ninguna de las partes parece estar preparada para una guerra total. Washington ha mostrado poco interés en un conflicto regional mucho más amplio que podría amenazar la infraestructura energética de la región, involucrar a más países, elevar los precios del petróleo y sobrecargar aún más los recursos militares estadounidenses.

Irán también podría intentar evitar una guerra total, ya que sus debilitadas defensas aéreas, su vulnerable infraestructura industrial y su economía, limitada por las sanciones, hacen que la reconstrucción tras las pérdidas sea cada vez más difícil y costosa.

Es posible que Irán haya llegado a la conclusión de que esto crea margen para una estrategia basada no en la victoria militar, sino en la presión sostenida.

Un alto el fuego prolongado en las condiciones actuales podría, de hecho, dejar a Teherán en una posición más débil. El bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes continuaría, las sanciones se mantendrían e Irán seguiría estando prácticamente excluido de los mercados energéticos internacionales.

Getty Images Aunque Irán está pagando un alto precio militar y económico, la inestabilidad en el estrecho de Ormuz sigue teniendo repercusiones a nivel mundial.

Mientras tanto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países exportadores de petróleo y gas de la región podrían reanudar gradualmente sus exportaciones normales, mientras que Irán permanecía aislado económicamente.

Un conflicto limitado podría cambiar este panorama para Irán. Si bien Teherán está pagando un alto precio militar y económico, las perturbaciones en el estrecho de Ormuz y la presión en torno al estrecho de Bab el-Mandeb a través de sus aliados hutíes siguen afectando al transporte marítimo mundial, los costos de los seguros y los mercados energéticos. Incluso una incertidumbre limitada obliga a gobiernos, armadores e importadores a prestar atención a las demandas de Irán.

En efecto, Teherán puede creer que aún conserva cierta influencia.

Irán también parece estar intentando reorientar el diálogo diplomático. En lugar de aceptar la libertad de navegación sin restricciones, ha indicado repetidamente que el transporte marítimo debe operar bajo normas acordadas o administradas por Teherán. Si esta interpretación es correcta, el objetivo podría ser que cualquier futura reapertura del estrecho de Ormuz refleje la influencia iraní en lugar de un retorno al statu quo anterior a la guerra. Un conflicto limitado y en curso permitiría a Irán mantener la presión para lograr este objetivo.

La presión política interna

Desde la perspectiva de Teherán, mantener viva la crisis por debajo del umbral de la guerra total puede ser, por lo tanto, preferible a aceptar un alto el fuego que deje prácticamente sin cambios las sanciones, el bloqueo y el aislamiento económico.

También pueden existir consideraciones internas. Irán sigue enfrentando altas tasas de inflación, desempleo, dificultades económicas y descontento público. Durante los períodos de conflicto externo, a los gobiernos les suele resultar más fácil reprimir la oposición interna, justificar medidas de seguridad más estrictas y movilizar apoyo en torno a la defensa nacional.

Esto no elimina los problemas económicos de Irán, pero puede reducir la presión política inmediata que generan.

Getty Images El conflicto con Estados Unidos no elimina las presiones internas a las que se enfrenta el país, pero puede reducir la contestación política inmediata que estas generan.

Nada de esto significa que la estrategia esté exenta de costes significativos. Irán sigue sufriendo repetidos ataques militares e incertidumbre económica, y no hay garantía de que el equilibrio actual pueda mantenerse.

Esa es la principal paradoja a la que se enfrenta Teherán. Un conflicto controlado puede ofrecer actualmente mayor influencia que una paz imperfecta, pero los conflictos controlados suelen descontrolarse.

Irán puede creer que puede calibrar la escalada con la suficiente precisión como para mantener la presión sobre Estados Unidos, los mercados energéticos mundiales y la diplomacia regional, evitando al mismo tiempo una guerra total.

Pero ese cálculo también conlleva riesgos importantes. Más allá de la posibilidad de una guerra mucho más amplia, un conflicto prolongado sin un final claro a la vista podría fortalecer gradualmente el apoyo internacional a una respuesta más contundente.

Ya existen indicios de que el conflicto se está extendiendo. Arabia Saudita, que inicialmente intentó evitar involucrarse directamente, ha llevado a cabo ataques contra grupos chiitas alineados con Irán en Irak y ha emprendido acciones militares contra los hutíes.

Si persisten las perturbaciones en los mercados mundiales de comercio y energía, otros países que hasta ahora han intentado mantenerse al margen podrían estar más dispuestos a apoyar los esfuerzos para aumentar la presión sobre Irán.

Algunos gobiernos también pueden llegar a la conclusión de que asumir los costos de una respuesta más contundente es preferible a convivir con crisis repetidas que afecten al transporte marítimo internacional y al suministro de energía.

Aún no se sabe con certeza si las posibilidades descritas anteriormente —incluida la participación activa de más países— se materializarán. Mucho dependerá de si Teherán logra mantener acciones controladas sin provocar una respuesta que altere radicalmente los cálculos políticos y militares de Estados Unidos.

El próximo ataque inesperado podría determinar el rumbo del conflicto.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC