Cae el precio del petróleo tras el freno de Estados Unidos a los ataques contra Irán y un posible acuerdo de paz

El barril de WTI retrocedió un 5,2% y el Brent un 4,7% luego de que Donald Trump anunciara la suspensión de las ofensivas militares contra Teherán.

Los mercados reaccionaron con optimismo ante la perspectiva de un posible acuerdo de paz en Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Los mercados financieros globales registraron una jornada de marcados movimientos tras los recientes anuncios geopolíticos. Los precios del petróleo experimentaron fuertes caídas en las primeras operaciones, mientras que los futuros de las acciones en Estados Unidos y Europa mostraron avances impulsados por la expectativa de una resolución negociada al conflicto en Medio Oriente.

El petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) registró una baja del 5,2%, cotizando en torno a los 80,26 dólares por barril. Por su parte, el barril de Brent —referencia internacional en el mercado energético— retrocedió un 4,7%, situándose en 83,77 dólares.

Anuncio de Donald Trump y suspensión de la ofensiva EFE La retracción en la cotización del crudo se produjo tras una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en la red social Truth Social. El mandatario confirmó la cancelación de una serie de ataques militares que estaban previstos contra territorio iraní con el objetivo de dar espacio a negociaciones diplomáticas.