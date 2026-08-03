El Gobierno acomoda un alivio fiscal para pymes tras el reclamo del FMI por la reactivación económica

Tras la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el Ministerio de Economía confirmó un incremento de $50.000 millones en los reintegros de IVA para pymes.

El Gobierno de Javier Milei anunció que prepara una serie de medidas económicas orientadas a atenuar el impacto del estancamiento en las pequeñas y medianas empresas (pymes). El anuncio se dio a conocer tras la visita de dos días al país de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien remarcó la importancia de proteger al sector productivo por su rol central en la generación de puestos de trabajo.

Como parte del paquete, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó un aumento de $50.000 millones en el cupo destinado a la devolución de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las pymes. Esta disposición complementa las herramientas de alivio previamente implementadas, como la moratoria impositiva lanzada para el sector.

Estos 50 mil millones por mes de alivio a las pymes se suma a la moratoria lanzada para ellas también, el 14 de julio. https://t.co/Me1rCuDnx3 — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 1, 2026 Las observaciones del FMI sobre el rumbo económico Durante su misión en la Argentina, Georgieva respaldó la desaceleración de la inflación y el rumbo general de las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei. Sin embargo, enfatizó la necesidad de que la recuperación económica alcance un perfil más amplio e inclusivo.

Desde el organismo internacional señalaron que resulta prioritario mejorar las condiciones financieras para facilitar el acceso al crédito, impulsar el consumo y fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Tanto el FMI como diversos analistas de mercado han sugerido atenuar los costos del ajuste, avanzar en la desregulación y consolidar un marco que sostenga la actividad del mercado interno.

FMI La postura del Palacio de Hacienda Frente a las sugerencias formuladas por el FMI, el equipo económico ratificó la continuidad del plan vigente sin modificaciones de fondo. Desde la cartera conducida por Caputo explicaron que la expansión registrada en sectores estratégicos de la economía contribuye a la estabilidad general y beneficia indirectamente al conjunto del entramado productivo.