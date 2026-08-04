El Gobierno dio marcha atrás, acordó con los prácticos y se levanta el conflicto en los puertos

La Casa Rosada resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y alcanzó una reducción del 20% en las tarifas.

El Gobierno anunció un acuerdo con los trabajadores portuarios e informó que se restablece el servicio de comercio exterior, tras días de parálisis por el bloqueo en los puertos. El mismo “contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”, precisó la Casa Rosada en un comunicado.

En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad. La instancia de diálogo será coordinada por el Ejecutivo, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.

“Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”, aclararon desde Balcarce 50.

Sanciones por el paro portuario El vocero presidencial, Adrián Ravier, había afirmado este martes que el Ejecutivo sancionaría a los trabajadores que realizan una huelga que paraliza gran parte del comercio exterior del país.

Adrián Ravier se refirió al conflicto portuario El funcionario defendió el decreto que se terminó suspendiendo al asegurar que "el Gobierno está intentando bajar el costo argentino" y confirmó sanciones al personal y al gremio