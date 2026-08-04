Conflicto portuario: los ejes del proyecto de desregulación que plantea Federico Sturzenegger en el sector naviero
El Gobierno quiere reducir costos en la actividad pero ni los gremios que reúnen a los prácticos ni los armadores avalan la desregulación.
Con el argumento de bajar el costo de operaciones en Argentina, el Gobierno impulsa la desregulación del sector naviero, con foco en la actividad de practicaje y pilotaje, que gatilló un amplio paro portuario.
“Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia (transporte marítimo) la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos. Y que esto, eventualmente, impacte en mejoras para empresas y consumidores", señaló en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Fue en referencia al decreto 690/2026 publicado el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La resolución reemplaza el reglamento que regía la actividad naviera desde 1991 y modifica varios de sus aspectos centrales.
Qué establece el decreto
El decreto 690/2026 habilita la libre contratación de profesionales, además de establecer tarifas máximas, regular el traslado de prácticos y crear mecanismos para mantener el servicio ante situaciones excepcionales.
El nuevo reglamento impulsado por el Gobierno nacional para los servicios de practicaje y pilotaje se aplica a la navegación en los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina.
Estos son los aspectos centrales de la reforma planteada:
- Libre contratación y registro sin límite. La Prefectura Naval Argentina tendrá a cargo el registro de prácticos habilitados, inscribiendo a todos los profesionales que así lo soliciten y cumplan las condiciones de idoneidad previstas por la normativa. Se termina el límite en la cantidad de prácticos habilitados.
- Tarifas máximas y publicación de precios. El pago de los servicios será acordada entre los prácticos y los usuarios, aunque la Agencia Nacional de Puertos y Navegación establecerá tarifas máximas para cada tipo de prestación.
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Nuevas opciones para trasladar a los prácticos. Los servicios terrestres, acuáticos o aéreos necesarios para garantizar el embarque y desembarque de los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios o prestados por terceros.
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Gestión de situaciones excepcionales. La Prefectura Naval Argentina podrá asumir directamente el practicaje, pilotaje o la baquía cuando se presenten situaciones excepcionales que impidan el funcionamiento normal del sistema. El decreto permite, además, solicitar la intervención de la Armada Argentina.
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Exenciones por conocimiento de zona. Los capitanes o patrones, al margen de su nacionalidad y la bandera del buque, podrán prescindir total o parcialmente de prácticos, pilotos o baqueanos cuando acrediten experiencia regular en el trayecto correspondiente. En este caso, deberán demostrar que realizaron, durante los tres años anteriores, 10 viajes de ida y 10 de regreso, sin interrupciones superiores a seis meses. Al menos tres de esos viajes deberán haberse efectuado durante el último año.
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Transferencia de funciones. El decreto fija un plazo de 180 días corridos para que la Armada Argentina transfiera a la Prefectura los procesos de titulación de prácticos y baqueanos.