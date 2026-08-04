Conflicto portuario: los ejes del proyecto de desregulación que plantea Federico Sturzenegger en el sector naviero

El Gobierno quiere reducir costos en la actividad pero ni los gremios que reúnen a los prácticos ni los armadores avalan la desregulación.

Tras la firma del decreto 690/2026 la desregulación del transporte marítimo y fluvial desencadenó un paro portuario que afectó las operaciones de unas 140 embarcaciones.

Con el argumento de bajar el costo de operaciones en Argentina, el Gobierno impulsa la desregulación del sector naviero, con foco en la actividad de practicaje y pilotaje, que gatilló un amplio paro portuario.

“Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia (transporte marítimo) la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos. Y que esto, eventualmente, impacte en mejoras para empresas y consumidores", señaló en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Fue en referencia al decreto 690/2026 publicado el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La resolución reemplaza el reglamento que regía la actividad naviera desde 1991 y modifica varios de sus aspectos centrales.

Qué establece el decreto El decreto 690/2026 habilita la libre contratación de profesionales, además de establecer tarifas máximas, regular el traslado de prácticos y crear mecanismos para mantener el servicio ante situaciones excepcionales.

El nuevo reglamento impulsado por el Gobierno nacional para los servicios de practicaje y pilotaje se aplica a la navegación en los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina.