Investigarán el potencial para explotar un nuevo "Vaca Muerta" en Mendoza

En medio de la reconversión de la industria, analizarán el potencial productivo de la formación Cacheuta, la "roca madre" que está bajo la cuenca cuyana. Si hay viabilidad, se emplearían técnicas similares a las de Vaca Muerta.

Mendoza tiene una larga historia petrolera y los recursos convencionales están en declive por la caída en las reservas de la llamada cuenca cuyana. Los ojos y las inversiones están puestos en la formación Vaca Muerta, la roca madre de la que se extrae petróleo y gas no convencional en la cuenca Neuquina. En el subsuelo de Mendoza hay una "roca madre" similar que no está explorada y ahora evaluarán si tiene el potencial productivo de "Vaca Muerta". Se trata de la formación Cacheuta, que está bajo la cuenca cuyana, a gran profundidad. Esa "roca madre" abasteció de petróleo convencional a Mendoza y ahora evaluarán si puede producir shale.

Para evaluar el potencial no convencional que tiene esa roca madre el Gobierno buscará especialistas que ejecuten los trabajos técnicos. Ese plan es a largo plazo y tiene como base los pozos convencionales que están en producción y los que fueron explotados además de la información acumulada. Se trata de un trabajo técnico en el que se se buscará determinar el petróleo y gas "contenido" en la roca, las reservas probables y la viabilidad económica para hacerlas productivas.

La explotación no convencional se ejecuta con técnicas que buscan liberar el petróleo y el gas contenido en las rocas a través. Vaca Muerta es la formación más conocida y explotada en Argentina, pero no la única. En la Patagonia Sur, por ejemplo, está la formación Palermo Aike, donde se realizan los primeros trabajo de exploración. La investigación sobre la formación Cacheuta va en ese sentido y es una apuesta a futuro.

Para aprovechar el petróleo "atrapado" en la roca madre se usan técnicas no convencionales, como la fractura hidráulica. Eso se hace en Vaca Muerta y podría hacerse en la formación Cacheuta si es viable. El área de estudio La Cuenca Cuyana es donde Mendoza más ha explotado los recursos y rodea al Gran Mendoza y parte del Valle de Uco. En total son más de 66 mi km² donde, según la información oficial, hay de 3.100 pozos petroleros perforados. YPF era el principal concesionario de las áreas, pero ahora se retiró y quedó distribuido en otras empresas como Petróleos Sudamericanos y Venoil, y aún hay áreas vacantes. Del total de pozos, 2875 están en concesiones de explotación, otros 220 en áreas libres. Entre la información ya disponible hay más de 1700 kilómetros de registración sísmica en 11 concesiones petroleras vigentes.

Por eso el trabajo no será desde cero. De hecho, hay pozos que ya llegaron hasta la formación Cacheuta, a pesar de su profunidad. En el área Cachetua, por ejemplo, hay 104 pozos que están sobre la "roca madre". En el área Piedras Coloradas y Ceferino, hay otras 10. En VLa Ventana, Chañares Herrados, Tupungato , Puesto Pozo Cercado, Zampal y Pampa del Cebo, también hay pozos que perforaron la formación Cacheuta. La o las empresas adjudicatarias de la licitación tendrán un plazo de 14 meses de trabajo.