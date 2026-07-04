Cobre, litio y níquel: las claves del nuevo ciclo de crecimiento en la industria minera

La industria minera a nivel global atraviesa una etapa de redefinición estratégica y se encamina hacia un nuevo ciclo de inversión . Impulsado por la demanda de minerales críticos, la digitalización de operaciones y la búsqueda de mayor resiliencia ante la volatilidad económica.

El informe PwC Mine 2026 —que analiza la evolución de las 40 principales compañías mineras del mundo— destaca un proceso de consolidación en curso con menos transacciones, pero más enfocadas en activos estratégicos.

En este escenario, los metales vinculados a la transición energética, como el cobre , el litio y el níquel, lideran el interés de los inversores , al tiempo que las empresas fortalecen su estructura de capital y priorizan proyectos con retorno sostenible.

La industria minera está entrando en una nueva etapa donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta complementaria para convertirse en un habilitador central del crecimiento. La combinación entre digitalización, eficiencia operativa y demanda de minerales críticos está redefiniendo las decisiones de inversión a nivel global.

Por otra parte, el avance tecnológico y el contexto geopolítico están jugando un rol fundamental en la reconfiguración de las estrategias operativas de las corporaciones. Los aranceles y la fragmentación comercial global actúan hoy como verdaderos impulsores de resiliencia, acelerando de forma directa la digitalización logística y la relocalización de procesos críticos.

Apetito inversor

En este marco de reconfiguración de las cadenas de suministro, los avances en inteligencia artificial responsable están transformando la estrategia industrial de raíz, y la minería no es la excepción.

La industria minera a nivel global atraviesa una etapa de redefinición estratégica y se encamina hacia un nuevo ciclo de inversión. Archivo MDZ.

Cobre, litio y níquel, lideran el interés de los inversores. En América Latina, y particularmente en Argentina, estamos viendo un posicionamiento cada vez más relevante en minerales críticos como el cobre y el litio. La combinación de recursos, mejoras en los marcos regulatorios y el interés creciente de los inversores está consolidando a la región como un actor clave en el próximo ciclo de crecimiento de la industria minera.

El informe detalla que la inteligencia artificial (IA) se está consolidando como el factor transformador más relevante para la minería global en la actualidad: el 87% de las empresas del sector afirma con contundencia que la IA generará un impacto positivo directo en la eficiencia operativa en los próximos tres años.

En la práctica, las compañías mineras líderes ya están aplicando modelos predictivos de mantenimiento, sistemas de visión por computadora para control de calidad en línea y sofisticados algoritmos de optimización de flotas y perforaciones, logrando reducir de forma drástica tanto los tiempos de inactividad como las emisiones contaminantes.

El uso de IA generativa y el aprendizaje automático está cambiando por completo la planificación geológica tradicional, debido a que los sistemas avanzados integran imágenes satelitales, datos sísmicos y variables climáticas para identificar y modelar depósitos minerales con mayor precisión y un menor riesgo exploratorio.

A nivel de seguridad laboral, los sensores inteligentes y las redes neuronales permiten hoy monitorear condiciones críticas en tiempo real, anticipar fallas de infraestructura y proteger al personal en entornos de alto riesgo. El desafío del sector energético hoy ya no es solo responder a una mayor demanda, sino hacerlo de manera eficiente, sostenible y resiliente.

En un contexto marcado por la transición energética, la volatilidad geopolítica y el avance tecnológico, la capacidad de transformar el potencial en proyectos viables y atraer inversiones será un factor decisivo para capturar valor en el largo plazo.

* Juan Manuel Gallego Tinto, socio de PwC Argentina, líder de Energy, Utilities & Mining.

* Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina, líder de la industria minera.