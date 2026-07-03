El alivio al momento de pagar para los argentinos que hagan compras en Chile

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, viajar a Chile se vuelve una tentación para los turistas argentinos. Más allá de los dolores de cabeza que puede generar las interrupciones en el Paso Internacional Cristo Redentor , los atractivos trasandinos y el turismo de compras siguen siendo preponderantes al momento de elegirlo.

Sin embargo, hasta el momento desde este lado de la cordillera siempre se presenta el mismo interrogante: ¿Cómo conviene pagar para no liquidar el límite de la tarjeta ni cargar el efectivo? La buena noticia en este sentido es que se acaba de lanzar una solución tecnológica clave para el bolsillo del viajero argentino. La fintech brasileña PagBrasil y la chilena VirtualPOS expandieron en Chile el sistema de pagos internacionales que permite a los argentinos pagar en comercios chilenos escaneando un código QR desde sus propias aplicaciones bancarias o billeteras digitales locales.

Con la implementación de esta tecnología, las compras y transacciones en tierras chilenas tienen algunos beneficios como la transparencia, ya que al escanear el QR, el turista ve en su pantalla el monto exacto en pesos argentinos que se le debitará en tiempo real, evitando sorpresas en el resumen de la tarjeta, y la planificación de los gastos sin los límites del crédito, porque permite pagar directamente con el saldo de sus cuentas de siempre, sin depender de los límites de las tarjetas de crédito internacionales.

Otro de los aspectos positivos del sistema es que cada vez está más extendido, ya que la red ya cubre desde restaurantes (como La Cabrera o Jerónimo), hoteles, alquileres de autos (Salfa Rent), hasta los principales centros de ski de Santiago para la temporada de invierno.

Las compañías proyectan procesar más de US$ 10 millones en la región durante esta temporada invernal utilizando esta tecnología de pago sin fronteras, país, lo que representa un crecimiento de 900% en comparación con la temporada anterior.

El turismo de compra sigue siendo uno de los grandes atractivos de Chile. Walter Moreno/MDZ

Cómo funciona el sistema

Al momento de la compra, el valor se muestra en pesos chilenos y el pagador ve el equivalente en su moneda local en su app bancaria o billetera digital (por ejemplo, los brasileños en reales y los argentinos en pesos argentinos), con la conversión realizada en tiempo real antes de confirmar la transacción. Mientras tanto, el comercio recibe la liquidación directamente en pesos chilenos.

“Para los comercios chilenos, Pix para pagos internacionales representa una oportunidad para captar un mayor volumen de ventas. Al eliminar barreras de pago, los turistas pueden seguir comprando sin depender de efectivo o del límite disponible de sus tarjetas, lo que impulsa un gasto adicional durante su estadía. Además, al tratarse de un medio de pago con costos de aceptación más competitivos que los de las tarjetas de crédito internacionales, los comercios pueden convertir esa eficiencia en beneficios para sus clientes, como descuentos y promociones, fortaleciendo su propuesta de valor y ofreciendo una experiencia de compra más conveniente”, afirmó Ralf Germer, CEO y cofundador de PagBrasil.

Por su parte, Cristian Porflitt, CEO y fundador de VirtualPOS, destacó la expansión de la iniciativa: “Durante este año ampliamos la solución a más rubros con el objetivo de acompañar al turista durante toda su experiencia de viaje en Chile. Incorporamos transporte, hoteles, restaurantes, actividades turísticas y retail para que los visitantes puedan utilizar Pix en prácticamente cada etapa de su estadía, desde su llegada al país hasta sus compras, desplazamientos, alojamiento y entretenimiento. En el sector de la nieve, comenzaremos a operar con dos de los centros de ski más importantes de Santiago para la compra de tickets, servicios de restaurante y hospedaje”.

El turismo regional en Chile

La expansión de Pix para pagos internacionales coincide con un momento de fuerte expectativa para el turismo chileno. Según la Subsecretaría de Turismo, Chile recibió más de 6 millones de turistas internacionales en 2025, la mejor cifra desde 2017 y un 14,6% superior a la de 2024. Asimismo, el turismo receptivo generó ingresos por US$4.157 millones. Argentina y Brasil fueron los principales mercados emisores, con más de 2,8 millones y 681 mil visitantes, respectivamente. En conjunto, ambos países representaron cerca del 59% de los turistas internacionales que llegaron a Chile durante el año.

El potencial de estos mercados se alinea con la estrategia de crecimiento del sector impulsada por el Gobierno chileno. La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, ha planteado como objetivo elevar la contribución del turismo hasta el 4% del PIB nacional. Considerando un PIB estimado en US$ 407.000 millones, según el Fondo Monetario Internacional, el sector podría superar los US$ 16.300 millones anuales. Actualmente, el turismo genera más de 680 mil empleos y representa cerca del 3% de la economía chilena.