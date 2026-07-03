El dólar oficial anotó otra jornada sin subas y el blue bajó

El dólar oficial se quedó estático y el dólar blue bajó este viernes en el cierre de la primera semana de julio. Así quedaron las cotizaciones.

En el cierre de la primera semana del mes, el dólar se anotó una nueva jornada sin movimientos. Se da luego del anuncio de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y de los anuncios que hizo el Gobierno de Javier Milei en materia económica. Así quedaron las cotizaciones.

En concreto, el dólar oficial cerró este viernes a $1460 para la compra y $1510 para la venta. No tuvo modificaciones en su valor respecto del cierre del jueves y se mantiene así desde el miércoles, cuando superó el techo de los $1.500 anotando el valor más alto en los últimos ocho meses.

Por su parte, el dólar blue tuvo un descenso en sus cotizaciones este viernes. En el cierre de la primera semana de julio cerró a $1495 para la compra y $1515 para la venta. El paralelo anotó una nueva baja de $10 o de un 0,69% en promedio.

Los anuncios del Banco Central mientras el dólar está quieto El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este viernes que renovó la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por US$6.000 millones hasta septiembre de 2028.

“El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa.