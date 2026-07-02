El dólar frenó su carrera alcista este jueves: a cuánto cerró

El dólar oficial y el dólar blue no tuvieron movimientos este jueves. Así quedaron las cotizaciones hoy.

Luego de concatenar tres ruedas consecutivas al alza, el dólar hoy tuvo un nuevo respiro que llegó de la mano de una calma total en los mercados. Al mismo tiempo, bajó el riesgo país cayendo a niveles muy bajos. Así quedaron los valores hoy.

El dólar oficial, en su segmento minorista al público en el Banco Nación, cerró este jueves a $1460 para la compra y $1510 para la venta. La moneda estadounidense no tuvo movimientos en su cotización hoy respecto del cierre del miércoles.

Se trata de la primera vez en la que no registra subas en la semana y desde que arrancó el mes de julio, ya que había cerrado el pasado mes con constantes subas dejando el valor en el más alto de los últimos ocho meses.

Mientras tanto, el dólar blue tampoco tuvo movimientos respecto del cierre del miércoles y quedó en $1505 para la compra y $1525 para la venta.

El dólar quieto y el Riesgo País que baja Mientras el dólar se mantiene en calma este jueves, el Riesgo País bajó a 418 puntos básicos a partir de una nueva suba de los bonos de la deuda pública.