Domingo Cavallo criticó el RIGI e insistió con la eliminación del cepo para las empresas

El economista y exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a criticar la política económica del Gobierno. El exfuncioanrio criticó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones ( RIGI) y el Súper RIGI. A su vez, insitió nuevamente en que la eliminación completa del cepo cambiario que se mantiene a las empresas, y es la clave para alentar la inversión.

"Las economías emergentes necesitan dotar a sus estructuras productivas de amplia flexibilidad y agilidad en la asignación de sus recursos humanos y de capital para adaptarse rápidamente a las cambiantes circunstancias mundiales. Eso no se logra con incentivos sectoriales y discriminatorios por tamaño de empresas e inversiones, sino por la eliminación completa de los sesgos anti exportador y anti inversor que caracterizan a las economías que han sido cerradas al comercio y han sufrido largos períodos de alta inflación", lanzó Cavallo en un artículo en su blog personal.

Y agregó: "Eliminar estos sesgos es la clave del éxito de la estrategia de crecimiento económico. Y esto no se consigue con el RIGI y mucho menos con el superRIGI, porque ambos esquemas discriminan y ponen en desventaja a millones de empresas y emprendedores cuyas decisiones de inversión y esfuerzos exportadores son indispensables para afrontar con éxito los desafíos de una eficiente asignación de recursos, con flexibilidad y agilidad".

Dólar y cepo Por otra parte, el "padre" de la convertibildiad señaló que por lo general se suele sostener que para alentar las exportaciones hay que mantener un tipo de cambio real alto y los economistas no dicen "nada se dice sobre los controles de cambio".