Alerta: el Mundial de Fútbol 2026 desata un boom en los mercados de predicción

Los mercados de predicciones Kalshi y Polymarket registraron un fuerte aumento en su volumen combinado de operaciones el mes pasado gracias a la influencia de la Copa Mundial de la FIFA , que ha atraído a los apostadores a estas plataformas .

Según datos de The Block, Kalshi, Polymarket y Polymarket US registraron un volumen combinado de negociación mensual de 44.800 millones de dólares en junio, lo que representa un aumento del 75% frente a los 25.660 millones de dólares del mes anterior.

Entre las tres plataformas , Kalshi experimentó el mayor incremento mensual de volumen, con un crecimiento del 87,4%, pasando de 16.810 millones de dólares a 31.500 millones.

Por su parte, la plataforma principal de Polymarket, que opera fuera de Estados Unidos, atrajo un volumen de 10.260 millones de dólares el mes pasado, un aumento del 45% respecto a los 7.080 millones de dólares del mes anterior.

Según comenta Danny Park de The Block, el notable aumento del volumen de apuestas puede atribuirse al Mundial en curso, que ha atraído millones de dólares en apuestas en los mercados de predicción. De las tres, Kalshi experimentó el mayor aumento mensual en volumen, creciendo un 87,4% hasta alcanzar los 31.500 millones de dólares, frente a los 16.810 millones anteriores.

Según la firma de análisis blockchain, Polymarket había registrado una disminución constante en su volumen mensual entre marzo y mayo, mientras que su plataforma regulada en Estados Unidos mantuvo una tendencia al alza.

Apuestas millonarias

En concreto, Polymarket US reportó un volumen mensual de 3.040 millones de dólares el mes pasado, frente a los 1.770 millones de mayo.

Cabe señalar que Polymarket US superó los 1.000 millones de ingresos anualizados seis semanas después de eliminar la lista de espera para acceder a su plataforma en EEUU. En concreto, según indicó Dune Analytics, el volumen en la plataforma estadounidense de la compañía ha pasado de unos 50 millones de dólares diarios a mediados de mayo a más de 200 millones el 20 de junio, según datos de DA.

The Block atribuye este fuerte aumento del volumen a la Copa Mundial de la FIFA, que comenzó el pasado 11 de junio. Al respecto, el mercado de predicción de Kalshi sobre el ganador del Mundial ha acumulado más de 832 millones de dólares en apuestas.

Millones por partido

Asimismo, los mercados de predicción del Mundial en Polymarket registran volúmenes de entre 500.000 y 2 millones de dólares en volumen para cada partido.

Vale señalar que, a pesar de todo, estos negocios se mueven en una zona gris legal que ha despertado el interés de los reguladores en Estados Unidos. Más de una docena de autoridades estatales han emprendido acciones legales contra Kalshi y Polymarket, acusándolas de ofrecer apuestas deportivas o juegos de azar sin licencia a residentes.

Park explica que las plataformas, junto con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), sostienen que la regulación federal les permite ofrecer mercados relacionados con deportes, prevaleciendo sobre la jurisdicción estatal.