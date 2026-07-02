"Parece un juego, pero es una trampa": lanzan una campaña nacional para prevenir las apuestas online en adolescentes

Parece un juego, pero es una trampa. Bajo esa premisa, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) presentó una campaña nacional 360° destinada a prevenir las apuestas online en adolescentes. La iniciativa busca instalar la problemática en la agenda pública, generar conciencia y acercar herramientas de prevención elaboradas por organizaciones especializadas.

Las apuestas online avanzan de forma silenciosa entre los adolescentes y, según plantea la campaña, detrás de la promesa del "dinero rápido" se esconde un fenómeno que impacta en la salud emocional, el rendimiento escolar y la economía familiar. El contexto mundialista, de acuerdo con los impulsores de la iniciativa, incrementa la exposición de los jóvenes a estas plataformas digitales.

La campaña surge como respuesta a una serie de estadísticas que reflejan la magnitud de la problemática en Argentina.

De acuerdo con datos de U-Report / UNICEF, ocho de cada diez adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online . Entre ellos, cuatro de cada diez ingresan a sitios o aplicaciones de apuestas con mucha frecuencia o todos los días.

A su vez, información del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina indica que uno de cada ocho jóvenes que apuesta quedó endeudado, mientras que siete de cada diez menores reportan cuadros de ansiedad y malestar vinculados a las apuestas.

El relevamiento también señala que siete de cada diez adolescentes que apuestan utilizan billeteras virtuales como principal medio de pago. Además, el 47% manifiesta alteraciones en sus ciclos de sueño y una disminución en su rendimiento escolar.

Entre las principales motivaciones para comenzar a apostar aparecen la curiosidad y el entretenimiento. Más de la mitad de los jóvenes ingresa a estas plataformas con la expectativa de obtener "dinero rápido", mientras que el 44% asegura haber sido motivado por bonos promocionales de bienvenida.

Otro dato destacado por la campaña indica que el 75% de las y los adolescentes vio publicidad o contenidos relacionados con apuestas online y que ocho de cada diez consideran que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no resultan efectivas.

Una campaña para involucrar a toda la sociedad

Frente a este panorama, el Consejo Publicitario Argentino y las organizaciones participantes remarcan la necesidad de que familias, educadores y la sociedad en general asuman un rol activo en la prevención.

"Esta problemática nos desafía como sociedad y nos exige una acción inmediata. Desde el CPA asumimos la responsabilidad de usar la fuerza de la comunicación estratégica no solo para poner el tema en agenda, sino para encender una alarma colectiva. Ninguna organización puede resolver esto sola; el verdadero impacto nace cuando unimos la creatividad de las agencias, el compromiso de las marcas y la experiencia de los especialistas para cuidar a nuestros jóvenes", expresó Verónica Zampa, presidenta del Consejo Publicitario Argentino.

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Por su parte, Adriana Alesina, directora de la campaña, explicó que el proyecto fue diseñado como una estrategia integral de comunicación ante un contexto mundialista que acelera el crecimiento del uso de estas plataformas.

Según indicó, uno de los principales diferenciales de la iniciativa es la participación de familias, escuelas, niños, organizaciones de la sociedad civil, empresas, influencers y autoridades políticas. El objetivo es impulsar una respuesta colectiva que permita generar conciencia, acompañar a los adolescentes y construir soluciones sostenibles.

Estrategia 360° y trabajo conjunto

El desarrollo conceptual de la campaña está a cargo de Ogilvy Argentina. Además, junto a Jalife Brothers y Wave Brands se impulsarán acciones con influencers y streamers para llegar a los entornos digitales donde los adolescentes consumen contenidos de manera habitual.

La estrategia también contempla una gestión de prensa coordinada por Identia PR, orientada a instalar la problemática tanto en la agenda pública nacional como en el debate legislativo.

Para su implementación, la iniciativa cuenta con el asesoramiento y la participación en la difusión de organizaciones especializadas, entre ellas el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, Chicos.Net, Fundación Padres, Fundación Convivir y Scouts de Argentina.

Asimismo, la campaña tiene como principal sponsor a Santander y recibe el acompañamiento de ICBC, Grupo Sancor Seguros, Banco Supervielle, SanCor Salud y Macro.

Desde el Consejo Publicitario Argentino señalaron que la campaña busca reforzar la idea de que apostar no es un juego y acercar herramientas de prevención desarrolladas por especialistas para enfrentar una problemática que afecta cada vez a más adolescentes.