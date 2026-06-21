Es urgente que hablemos de apuestas online con nuestros hijos
Las apuestas online siguen creciendo entre menores y el 40% de ellos no habla del tema en su casa. En el marco del mundial de fútbol -que se estima será el evento de apuestas más grande de la historia-, es urgente y necesario que expliquemos a los chicos sus riesgos.
La primera trampa de la ludopatía está en su definición: “adicción a los juegos de apuestas online ”. Parece un juego, pero no lo es. Deja de ser “divertido” rápidamente y puede llegar a ser muy peligroso para nuestros hijos.
En varias oportunidades mencioné que lo que me motivó a escribir el libro “Querido adolescente, no es tu culpa”, fue el inmenso daño que vi en los jóvenes (a partir de mi trabajo social) por la sobreexposición a las pantallas: trastornos de ansiedad, depresión, autolesiones, dificultad para sostener conversaciones uno a uno, falta de descanso, entre otros. Pero hubo un caso en particular que me tocó profundamente y me dije “algo tengo que hacer” y fue el de un chico que venía a los talleres solidarios y contó que su primo de 16 años se había suicidado por deber plata a una plataforma online. Hablo de un chico que vivía en un barrio muy humilde de Don Torcuato, que se había metido en el mundo de las apuestas como un juego y con mucha ilusión, pensando que podía ayudar a su familia. Jamás pudo haberse imaginado al iniciar las apuestas, que ese “juego” podía sacarle las ganas de vivir.
Lamentablemente, las apuestas online de menores están en constante crecimiento y a edades cada vez más tempranas:
- 1 de cada 4 adolescentes apostó online. La edad de inicio ronda los 13 años. (Estudio “Kidsonline” 2025 de Unicef y Unesco).
- El 37% de ellos ingresa a sitios o apps de apuestas o casinos online muy seguido o todos los días.
- Unicef advierte que el 40% nunca habló del tema en su casa.
- El 80% de los ingresos desde Argentina a sitios de apuestas online, se hace a plataformas ilegales.
Que los adolescentes se vean tentados a apostar, no es su culpa. Debemos entender que la tentación es permanente porque las plataformas hacen publicidad e incitan a apostar todo el tiempo. Muchas veces los que promocionan el juego online son Influencers, deportistas o famosos que los chicos admiran. Además, pareciera ser una forma rápida y fácil de ganar plata (desde tu casa, sin necesidad de ir a ningún lado y con un solo click.
¿Cómo no van a darles ganas de probarlo?
Suena maravilloso y si no hablamos con ellos, es difícil que puedan imaginarse que tienen mucho por perder. Y no solo dinero. Recordemos que la corteza prefrontal está todavía en desarrollo y no están del todo preparados para evaluar situaciones de riesgo y tomar decisiones. Si bien no todo el que apuesta online se vuelve adicto, los especialistas consideran que el crecimiento del acceso a este tipo de apuestas aumenta el riesgo de ludopatía, endeudamiento, bajo rendimiento escolar, problemas familiares y problemas de salud mental.
Qué tenemos que hablar con nuestros hijos
En primer lugar, enseñarles a que identifiquen qué son las apuestas online. Muchos creen que únicamente abarcan los juegos de casino online. No saben que apostar qué equipo va a ganar un partido de futbol, o cuál va a ser el resultado de los goles, también puede ser peligroso cuando involucra dinero. En segundo lugar, tenemos que contarles cómo funcionan las plataformas de apuestas: al principio te hacen creer que ganás para que sientas que sos hábil y que lo hacés bien; pero es una trampa porque a la larga, casi siempre terminas perdiendo. Incluso algunas plataformas prestan plata al principio, en forma de “bonos de bienvenida” ¡Cuidado adultos con pensar que porque no les damos dinero están a salvo!.
Contarles que algunas de las plataformas son ilegales
Sirve también contarles la modalidad de trabajo de algunas plataformas con los Influencers, en la que la ganancia del creador de contenido es el 50% de lo que su “captado” pierde. O sea, para que gane el Influencer, los que apuestan tienen que perder. Esto los enoja un poco a los chicos y está bueno que sea así, porque a nadie le gusta ser manipulado. (Esta modalidad la hizo pública la Bernardita Siuti -“mami albañil”: 1,2 M de seguidores en Instagram-, en un testimonio para el documental “Jugarse la vida. Y sobre todo, debemos decirles que perder plata es un gran problema, pero es el mal menor. Las apuestas pueden desencadenar ansiedad, depresión, adicción. Y si se vuelven incontrolables, pueden arruinar la vida porque terminan afectando los vínculos, las responsabilidades, el descanso, la salud mental…
La buena noticia, como siempre digo, es que ya hay estudios que indican que los chicos que conocen los peligros detrás de las pantallas, se autorregulan mucho mejor que los que no. Por eso es tan necesario el diálogo con ellos. Animémonos a hablar y estemos atentos y disponibles para acompañar y para detectar alertas. Nos necesitan más cerca que nunca.
* Soledad Gutiérrez Eguía, autora del libro “Querido adolescente, no es tu culpa”.