Es urgente que hablemos de apuestas online con nuestros hijos

Las apuestas online siguen creciendo entre menores y el 40% de ellos no habla del tema en su casa. En el marco del mundial de fútbol -que se estima será el evento de apuestas más grande de la historia-, es urgente y necesario que expliquemos a los chicos sus riesgos.

La buena noticia, como siempre digo, es que ya hay estudios que indican que los chicos que conocen los peligros detrás de las pantallas.

La primera trampa de la ludopatía está en su definición: “adicción a los juegos de apuestas online ”. Parece un juego, pero no lo es. Deja de ser “divertido” rápidamente y puede llegar a ser muy peligroso para nuestros hijos.

En varias oportunidades mencioné que lo que me motivó a escribir el libro “Querido adolescente, no es tu culpa”, fue el inmenso daño que vi en los jóvenes (a partir de mi trabajo social) por la sobreexposición a las pantallas: trastornos de ansiedad, depresión, autolesiones, dificultad para sostener conversaciones uno a uno, falta de descanso, entre otros. Pero hubo un caso en particular que me tocó profundamente y me dije “algo tengo que hacer” y fue el de un chico que venía a los talleres solidarios y contó que su primo de 16 años se había suicidado por deber plata a una plataforma online. Hablo de un chico que vivía en un barrio muy humilde de Don Torcuato, que se había metido en el mundo de las apuestas como un juego y con mucha ilusión, pensando que podía ayudar a su familia. Jamás pudo haberse imaginado al iniciar las apuestas, que ese “juego” podía sacarle las ganas de vivir.

En varias oportunidades mencioné que lo que me motivó a escribir el libro “Querido adolescente, no es tu culpa” Gentileza. Lamentablemente, las apuestas online de menores están en constante crecimiento y a edades cada vez más tempranas:

1 de cada 4 adolescentes apostó online. La edad de inicio ronda los 13 años. (Estudio “Kidsonline” 2025 de Unicef y Unesco).

El 37% de ellos ingresa a sitios o apps de apuestas o casinos online muy seguido o todos los días.

o casinos online muy seguido o todos los días. Unicef advierte que el 40% nunca habló del tema en su casa.

El 80% de los ingresos desde Argentina a sitios de apuestas online, se hace a plataformas ilegales. Que los adolescentes se vean tentados a apostar, no es su culpa. Debemos entender que la tentación es permanente porque las plataformas hacen publicidad e incitan a apostar todo el tiempo. Muchas veces los que promocionan el juego online son Influencers, deportistas o famosos que los chicos admiran. Además, pareciera ser una forma rápida y fácil de ganar plata (desde tu casa, sin necesidad de ir a ningún lado y con un solo click.

¿Cómo no van a darles ganas de probarlo? Suena maravilloso y si no hablamos con ellos, es difícil que puedan imaginarse que tienen mucho por perder. Y no solo dinero. Recordemos que la corteza prefrontal está todavía en desarrollo y no están del todo preparados para evaluar situaciones de riesgo y tomar decisiones. Si bien no todo el que apuesta online se vuelve adicto, los especialistas consideran que el crecimiento del acceso a este tipo de apuestas aumenta el riesgo de ludopatía, endeudamiento, bajo rendimiento escolar, problemas familiares y problemas de salud mental.