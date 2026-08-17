La carta de Messi a su padre: el lado más humano del campeón

Tras un Mundial atravesado por el dolor, Lionel Messi despidió a Jorge con una carta que puso en primer plano el valor de la familia y los afectos.

Cada Mundial abre la posibilidad de ver el mejor fútbol del mundo. Pero me atrevo a decir que este fue especial por distintas razones: el cambio de algunas reglas, como la cámara del árbitro, la cantidad de equipos y el hecho de jugarse en tres países distintos.

Pero además de todo eso… ¡qué Mundial raro! No solamente por los grandes que quedaron afuera temprano, sino por los que iban de punto y se subieron al podio de los grandes, ya sea que hayan llegado a semifinales o no.

Lionel y Jorge apenas terminada la final del 2022. Archivo. El Mundial fue como un relámpago Pasó rapidísimo. O al menos así lo viví yo, tratando de ver la mayor cantidad de partidos que fuera posible, o al menos los resúmenes a la noche, y los partidos de Argentina con familia y algunos con amigos, disfrutando y sufriendo a la vez. Teníamos la idea de que Argentina llegaría lejos en este Mundial, apoyados en el desempeño del equipo en 2022. Pero los partidos hay que jugarlos. Y así, lo que por un lado era expectativa y disfrute, también fue sufrimiento. Parecía que cada partido era una carrera de vallas. Llegamos a la final, aunque no pudimos ganarla. Ese fue nuestro Mundial. Pero Lionel Messi … él estaba viviendo otro Mundial. Uno muy especial, no solo porque probablemente haya sido el último. También porque venía con la chapa de campeón y con el rótulo de ser, indiscutiblemente, el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Pero también con un dolor atravesado en el corazón por la salud de su padre, Jorge.

Y ahí es donde Messi no era Messi… sino Lionel, Lio El hijo que, atravesado por el dolor, igual se puso la 10. Días después del Mundial, con Jorge ya fallecido, Messi publicó una carta que conmovió a todos. Una carta de un afecto entrañable. Jorge fue quien lo acompañó en sus primeros pasos en el Barcelona, sobre todo al principio, cuando solo pudieron viajar ellos dos, y quien lo acompañó después en el éxito, en los contratos, en el recorrido brillante e increíble que fue su carrera futbolística. Pero Lio es mucho más que un extraordinario jugador de fútbol. Es un buen tipo, que siempre agradece sus logros a Dios y a su familia. Y eso es lo que diferencia a los grandes. Ahí seguramente sus padres han tenido mucho que ver. Que mis hijos hayan crecido teniendo como ídolo futbolístico a este grandísimo jugador y grandísima persona no tiene precio.

Lio , se puso la 10 y publicó una carta que conmovió a todos. Prensa AFA La despedida a Jorge y el valor de los afectos Es una carta de despedida, pero también de reconocimiento a la vida transcurrida. Es una carta de afecto, que también nos muestra que la vida es difícil, que a veces hay peleas, pero que aun así prevalece el cariño. La vida no es para siempre. Los éxitos deportivos son muy importantes, claro. Pero Lionel Messi nos ha mostrado en su carrera, y también en la despedida a Jorge, que lo más valioso son los afectos.