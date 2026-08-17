Una sorpresa en medio del frío: así se vio el doble arcoíris en Mendoza

La jornada fría estuvo marcada por lloviznas y algunos momentos de sol, pero un llamativo doble arcoíris sorprendió a los vecinos y dejó increíbles postales en distintos puntos del Gran Mendoza.

El Gran Mendoza vivió una jornada fría, marcada por las lloviznas intermitentes y esporádicas apariciones del sol, en un escenario típicamente invernal.

En medio de las condiciones cambiantes del tiempo, un fenómeno llamó especialmente la atención de los vecinos: la aparición de un doble arcoíris que pudo observarse en distintos puntos del área metropolitana.

El espectáculo natural sorprendió a quienes lograron verlo y rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada. La combinación entre la lluvia y los momentos en los que el sol logró atravesar las nubes generó las condiciones ideales para que aparecieran los dos arcos de colores en el cielo mendocino.

La imagen del fenómeno Vecinos de distintos sectores del Gran Mendoza registraron el momento con sus teléfonos celulares y compartieron fotografías que dan cuenta del llamativo fenómeno.

Así se vio el doble arcoíris. Juan Ignacio Blanco Las imágenes muestran con claridad el arcoíris principal y un segundo arco, más tenue, que se extiende por encima del primero. El fenómeno pudo apreciarse durante algunos minutos, antes de que las condiciones del cielo volvieran a cambiar.