¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires? Por qué sigue nublado y cuándo mejora el clima

Buenos Aires lleva semanas con cielos grises y humedad, y la explicación no está solamente en el invierno. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), El Niño ya está activo y favorece una mayor frecuencia de precipitaciones en el AMBA. No obstante, el sol podría volver alrededor del jueves de esta semana.

El fenómeno climático ya lleva dos meses activo en la Argentina, y la tendencia general seguirá siendo de cielos grises y condiciones húmedas . Días frescos, humedad elevada y cielos cubiertos se instalaron durante semanas, generando la sensación de que el buen tiempo no termina de llegar.

El SMN prevé para el trimestre de agosto, septiembre y octubre una mayor cantidad de precipitaciones en distintas regiones del país. En el AMBA, el escenario es especialmente significativo: octubre tendría un 80% de probabilidad de recibir la influencia de El Niño.

La situación se suma a una época del año en la que las lluvias comienzan a ganar protagonismo en Buenos Aires. El promedio señalado por el SMN para octubre es de 120 milímetros, aunque históricamente se registraron valores mucho mayores.

La combinación entre un El Niño intenso, la influencia del cambio climático y un mes que normalmente presenta lluvias importantes podría favorecer episodios extremos. Sin embargo, hasta el momento no es posible anticipar que necesariamente ocurran.

¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires?

Para quienes esperan una pausa en la seguidilla de días grises, el pronóstico cercano ofrece una señal positiva. Este lunes, el AMBA presenta cielo predominantemente cubierto, humedad cercana al 80%, temperaturas de entre 9°C y 14°C y viento moderado del sudeste. Aunque no se prevén lluvias importantes, podrían aparecer lloviznas aisladas.

El martes y el miércoles continuarán las lloviznas o lluvias aisladas, especialmente durante las primeras horas, con temperaturas de entre 8°C y 12°C. El cielo seguirá mayormente nublado, por lo que todavía habrá que esperar para recuperar jornadas plenamente soleadas.

Será una semana soleada y sin precipitaciones de lluvia en el AMBA. GCBA

La primera mejora concreta llegaría el jueves, cuando la temperatura máxima podría subir hasta los 17°C. Hacia la tarde, además, la nubosidad comenzaría a disiparse.

El viernes podría llegar el buen clima

El cambio más evidente se espera hacia el viernes. Según el pronóstico proporcionado por el SMN, ese día Buenos Aires recuperaría una pequeña porción de estabilidad, condición que podría extenderse durante el fin de semana.

No obstante, que salga el sol durante algunos días no significa que termine la influencia de El Niño. El fenómeno continuará activo, prolongando el período de cielos grises y mayor probabilidad de lluvias todavía por lo menos hasta el verano.