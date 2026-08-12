Eclipse solar total: cómo afecta al clima y por qué baja la temperatura

Además de tapar por completo al Sol durante algunos minutos, el eclipse solar total del 12 de agosto provocará cambios temporarios en las condiciones meteorológicas. En las zonas donde sea visible, podrá bajar la temperatura y modificarse el viento y la humedad.

El fenómeno podrá observarse en la franja de totalidad que atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico Norte, el norte de España y una pequeña parte del noroeste de Portugal. En esas regiones, además de oscurecer el cielo, el bloqueo de la luz solar también cambiará las condiciones meteorológicas.

Cuando la Luna tapa completamente al Sol, la superficie terrestre deja de recibir gran parte de la radiación solar durante algunos minutos. Por ese motivo, el suelo y el aire empiezan a enfriarse, lo que genera una baja de la temperatura.

El efecto es más marcado cuando el cielo está despejado y el Sol todavía está alto. En cambio, si está nublado puede disminuir el impacto del fenómeno.

En eclipses anteriores, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) registró descensos de entre 4,4 y 7,8 °C, aunque la magnitud del cambio depende de las condiciones meteorológicas de cada lugar.

Qué puede cambiar en el viento y la humedad

La reducción de la luz del sol influye solamente sobre la temperatura, también cambia la circulación del aire en las capas más bajas de la atmósfera, lo que puede provocar una disminución temporal de la velocidad del viento, y hasta cambiar su dirección.

Además, el ambiente puede sentirse más húmedo. Es que, al bajar la temperatura del aire, aumenta la humedad relativa y el aire se acerca al punto de rocío, lo que favorece la condensación del vapor de agua.

Dónde se sentirán estos efectos

Los cambios en el clima se registrarán principalmente dentro de la franja de totalidad, donde el Sol quedará completamente oculto durante menos de dos minutos en la mayoría de los lugares.

El recorrido del eclipse comenzará sobre Groenlandia, seguirá por Islandia, cruzará el Atlántico Norte y el norte de Rusia, para finalizar en el norte de España y una pequeña parte del noroeste de Portugal.

¿El eclipse afectará el clima en Argentina?

Por otra parte, Argentina quedará fuera de la trayectoria del eclipse solar total del 12 de agosto, por lo que el fenómeno no será visible desde el país ni provocará un descenso de temperatura asociado al oscurecimiento del Sol.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo dependerá de las condiciones propias de la región, no del eclipse. Para la CABA se espera una semana fría, con temperaturas máximas que irán en aumento hacia el fin de semana y baja a moderada probabilidad de lluvias.