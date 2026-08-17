Homenaje a San Martín: cómo será el cronograma de los actos en Buenos Aires

La Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, será escenario de una jornada de homenajes por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, será escenario este lunes de los homenajes por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. La jornada tendrá dos instancias: por la mañana se desarrollará la programación organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Jorge Macri, mientras que por la tarde tendrá lugar el acto nacional con la presencia del presidente Javier Milei.

Las actividades comenzarán a las 10 con la presentación del grupo folclórico Los Tordos. A las 10:40 está prevista la actuación del cantante Nahuel Pennisi, acompañado por el Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

A qué hora será el acto encabezado por Jorge Macri El acto protocolar de la Ciudad comenzará a las 12 y tendrá como principal orador al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien pronunciará un discurso en homenaje a San Martín.

Jorge Macri y Javier Milei volverán a encontrarse este lunes en el acto oficial en homenaje a San Martín. Juan Mateo Aberastain/MDZ La ceremonia concluirá antes del comienzo de las actividades organizadas por el Gobierno nacional en el mismo espacio. La conmemoración recuerda el fallecimiento del Libertador, ocurrido el 17 de agosto de 1850.

Javier Milei encabezará el acto nacional por San Martín Durante la tarde será el turno del homenaje encabezado por el presidente Javier Milei en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín. Según la programación, el mandatario llegará después de las 14:30 para saludar a los funcionarios presentes. Su discurso está programado para las 15.