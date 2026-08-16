Tras más de una semana de hermetismo, Javier Milei reaparece por cadena nacional en el acto por San Martín

El Presidente romperá más de una semana de hermetismo en Olivos al liderar el homenaje oficial al Libertador en Retiro.

Se mostrará junto a Jorge Macri en medio del reordenamiento político entre el PRO y La Libertad Avanza.

Luego de mantenerse recluido con una agenda reservada en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei volverá a mostrarse en público este lunes. El escenario elegido para su reaparición será el acto oficial en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, ceremonia en la que estará flanqueado por su Gabinete de Ministros y brindará un mensaje transmitido por cadena nacional.

El homenaje patriótico coincidirá con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, marcando una foto de impacto político en medio de las negociaciones que sostienen La Libertad Avanza y el PRO para afianzar un esquema de alianza.

Un homenaje en dos tiempos en la Plaza San Martín El evento oficial de la Presidencia de la Nación comenzará formalmente a las 15:00 en el Monumento al Libertador, ubicado en el céntrico barrio porteño de Retiro. Sin embargo, la jornada conmemorativa arrancará desde temprano impulsada por las actividades culturales organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

10:00: Apertura artística con el show musical del conjunto folclórico Los Tordos.

10:40: Presentación en vivo del cantante Nahuel Pennisi, quien estará acompañado por las interpretaciones del Ballet del Instituto de Arte Folclórico y el Ballet de Romance de Zamba.

12:00: Acto protocolar porteño encabezado por Jorge Macri, quien pronunciará un discurso ante los vecinos antes de dar paso al cronograma nacional. Fin del hermetismo y reordenamiento con el PRO La reaparición de Milei corta un período de más de una semana de inactividad pública luego de su participación en la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia. La decisión de encabezar la fecha patriótica por cadena nacional responde no solo al homenaje institucional, sino también a la necesidad de emitir un mensaje de centralidad política.