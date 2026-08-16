El CEO de Sur Finanzas cruzó a Javier Milei por las SAD: "Los clubes son de los socios"

El presidente y CEO del Grupo Sur Finanzas, Ariel Vallejo , apuntó contra la administración de Javier Milei por su posición frente al fútbol argentino y sostuvo que el oficialismo busca avanzar sobre los clubes mediante el respaldo a las sociedades anónimas deportivas.

Las declaraciones surgieron de un video que el empresario publicó en sus redes sociales, donde respondió la consulta de un seguidor que le preguntó si se arrepentía de haberse metido en el ambiente del fútbol o si consideraba que había sido una decisión acertada.

Al contestar, Vallejo enmarcó su participación en una disputa de fondo por el modelo institucional que debe regir a los clubes.

"El Gobierno de turno que tenemos quiere apoderarse del fútbol, entonces apoya a las sociedades anónimas y la AFA apoya que el fútbol debe ser de las asociaciones civiles", afirmó.

El empresario dejó explícita su postura sobre la propiedad de las instituciones y respaldó el esquema de asociaciones civiles sin fines de lucro: "Los clubes son de los socios y así tiene que seguir siendo".

También descartó cualquier arrepentimiento por su desembarco en la actividad y destacó lo que le dejó en el plano personal y comercial. "Yo en la vida no me arrepiento de nada, ni de lo bueno ni de lo malo; de todo se aprende", expresó.

Y agregó: "El fútbol me hizo popular y conocido. Coseché muchas relaciones comerciales y amistades".

Al cerrar, ratificó su decisión de seguir vinculado al ámbito futbolístico y su alineamiento con el modelo que defiende la AFA: "No me arrepiento y vamos a seguir apoyando al fútbol".