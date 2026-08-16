"Un día nos enteramos por televisión que un grupo de diputados había conformado un nuevo frente político"

Se conformó formalmente en la Cámara de Diputados de la provincia el bloque Movimiento por lo que Viene con apoyo al gobernador Hugo Passalacqua . Este nuevo espacio político agrupa a 17 diputados que buscan fortalecer la gobernabilidad provincial, mostrando una nueva dinámica legislativa.

"Somos 17 diputados que conformamos este bloque que se creó con un fuerte apoyo a la gobernabilidad de Hugo Passalacqua", afirmó uno de los referentes del espacio.

"15 diputados venimos del ex Frente Renovador de la Concordia Social y otros dos que provienen de otros espacios políticos, como Activar y Por la Vida y los Valores", detalló.

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Se mencionó que el Frente Encuentro Misionero, liderado por Carlos Rovira, cuenta con seis legisladores.

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"Por ahora sí, en realidad creo que se queda con tres o cuatro nomás. No está confirmado porque estamos charlando con otros legisladores", respondió sobre la composición de otros bloques.

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Sobre declaraciones del jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, respecto a la búsqueda de la presidencia de la Cámara de Diputados a fin de año, se indicó: "La verdad no sé. Me comentaron lo que dijo Sartori. Yo con el Jefe de Gabinete no hablé. Reitero es una decisión política que yo no hablé, además este es un momento de mucha gestión, de organizar nuestro bloque, de ponernos en movimiento, ponernos a trabajar".

- La verdad no sé. Me comentaron lo que dijo Sartori. Yo con el Jefe de Gabinete no hablé. Reitero es una decisión política que yo no hablé, además este es un momento de mucha gestión, de organizar nuestro bloque, de ponernos en movimiento, ponernos a trabajar

"¿Hablaste con el presidente de la Cámara de Diputados Sebastián Macías?", consultó el periodista.

"Sí, permanentemente hablamos con Sebastián. Nosotros somos responsables de que la institución siga funcionando con normalidad, independientemente de la Constitución de este bloque u otro bloque que pueda conformarse", respondió.

Ante la pregunta sobre si Sebastián Macías apoyará al Frente Movimiento por lo que se viene o al Frente Encuentro Misionero, se aclaró: "No hablamos al respecto. Nosotros somos muy respetuosos. Hablamos únicamente de trabajar para garantizar el funcionamiento de la cámara, respetando las ideas y las convicciones políticas de cada uno".

- No hablamos al respecto. Nosotros somos muy respetuosos. Hablamos únicamente de trabajar para garantizar el funcionamiento de la cámara, respetando las ideas y las convicciones políticas de cada uno

El bloque Movimiento por lo que Viene, no logró tener la mayoría, cuentan con la primera minoría por ello van a necesitar, en algunos temas, el apoyo de otros espacios como el rovirismo, el radicalismo y La Libertad Avanza, entre otros.

"Será una época nueva en la Cámara donde nadie tiene la mayoría automática, una época donde habrá que hablar, consensuar, convencer, cambiar algunos artículos, algunas leyes para que salgan. Esa es la verdadera democracia, la que quiere la gente, mucho debate y convencer. Es el camino, hablar con los otros bloques y convencerlos de nuestro pensamiento porque ya no tenemos una mayoría automática", reflexionó.

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Respecto a las renuncias en blanco que supuestamente habrían firmado algunos legisladores al asumir sus bancas: "Nosotros sabíamos que había un rumor de pasillos muy fuerte de que existían esas renuncias e blanco. Por lo menos en mi caso no firmé ningún tipo de renuncia, pero sí había un rumor. Yo no vi nunca las renuncias. Hay un caso muy importante que fue allá por el 2004, 2005, no recuerdo bien la fecha, de la ex diputada provincial, Elsa Irene 'Pety' Garayo, donde apareció una renuncia, y años después se comprobó que la firma era falsa".

- Nosotros sabíamos que había un rumor de pasillos muy fuerte de que existían esas renuncias e blanco. Por lo menos en mi caso no firmé ningún tipo de renuncia, pero sí había un rumor. Yo no vi nunca las renuncias. Hay un caso muy importante que fue allá por el 2004, 2005, no recuerdo bien la fecha, de la ex diputada provincial, Elsa Irene "Pety" Garayo, donde apareció una renuncia, y años después se comprobó que la firma era falsa (Se refiera al caso de la diputada Elsa Irene "Pety" Garayo en Misiones ocurrió en abril de 2004. Fue un escándalo político cuando la Legislatura usó una renuncia con su firma falsa para desplazarla de su banca tras pasarse del Partido Justicialista al Frente Renovador. Doce años después, la Justicia confirmó la falsificación) queremos que no pasen esas cosas. Los rumores que podrían aparecer ese tipo de renuncias, hizo que presentemos una nota diciendo que nosotros no habíamos firmado nada, que no era nuestra intención renunciar, que nuestra intención era cumplir con nuestro mandato.

"Queremos que no pasen esas cosas. Los rumores que podrían aparecer ese tipo de renuncias, hizo que presentemos una nota diciendo que nosotros no habíamos firmado nada, que no era nuestra intención renunciar, que nuestra intención era cumplir con nuestro mandato", agregó.

Sobre críticas por la ausencia del diputado Carlos Rovira en una sesión: "No fui duro ni crítico tampoco. Yo hablé de que es importante que estemos sentados en nuestras bancas. Yo no me referí en ningún momento a Rovira. Es muy importante que estemos todos los diputados. Cada diputado representa una posición importante de la ciudadanía, somos la voz del pueblo, los que tenemos que defender las ideas por las que fuimos votados cada uno y es un reclamo para que vengan los diputados a sentarse a la banca, a debatir las ideas y también que participen de las comisiones lo que queremos es que cada uno venga hable que represente la voz los ciudadanos que nos votaron. Todos tenemos que estar sentados".

- No fui duro ni crítico tampoco. Yo hablé de que es importante que estemos sentados en nuestras bancas. Yo no me referí en ningún momento a Rovira. Es muy importante que estemos todos los diputados. Cada diputado representa una posición importante de la ciudadanía, somos la voz del pueblo, los que tenemos que defender las ideas por las que fuimos votados cada uno y es un reclamo para que vengan los diputados a sentarse a la banca, a debatir las ideas y también que participen de las comisiones lo que queremos es que cada uno venga hable que represente la voz los ciudadanos que nos votaron. Todos tenemos que estar sentados

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Se consultó sobre la supuesta caída en desgracia política de Carlos Rovira: "No es así. Yo lo expliqué y lo sigo explicando varias veces. Nosotros éramos todos miembros de un espacio político. Yo vengo del peronismo. Llegué a la presidencia del Inym de la mano del peronismo, soy afiliado justicialista. Luego me invitaron ser candidato a diputado provincial por la Renovación. La Renovación era inclusiva una alianza de peronistas, radicales, otros partidos e independientes correspondía que sea parte de eso, así fuimos recorriendo un año y medio hasta que hace un par de meses un día nos levantamos y vemos por la televisión que nuestro espacio por el que fuimos elegidos no existía más".

"Un grupo de tres o cuatro diputados armaron otro espacio político que se llama Encuentro Misionero. Y ese espacio político no sabemos si es de izquierda, de derecha o si es aliado del Partido de los Libertarios, cosa que para los peronistas como yo es un límite. Entonces, a partir de allí, nosotros dijimos nosotros nos quedamos donde estamos con nuestras convicciones, yo defendiendo lo que es para mí los ideales y la bandera del peronismo, que es la justicia social, que el pequeño producto yerbatero tenga un precio adecuado. En ese momento se hace una división donde bueno nosotros representamos una cosa que es por lo que fuimos elegidos. A nosotros nos eligieron en la misma boleta que el gobernador Hugo Passalacqua. En definitiva, otro grupo tomó otro camino que hagan lo que ellos consideran necesario", explicó.

Ante la consulta sobre si se sentaría a dialogar con Carlos Rovira, siendo ambos presidentes de bloques, se afirmó: "Nosotros nos vamos a sentar con los presidentes de todos los bloques. Vamos a empezar a reunirnos porque alguno quiere que salga una ley, otro quiere otra y en esa charla, en ese consenso tenemos que estar todos sentados en la mesa defendiendo lo que cree cada, entonces, en un ámbito de reunión donde estén los distintos presidentes de los bloques, no habría ningún problema".

- Nosotros nos vamos a sentar con los presidentes de todos los bloques. Vamos a empezar a reunirnos porque alguno quiere que salga una ley, otro quiere otra y en esa charla, en ese consenso tenemos que estar todos sentados en la mesa defendiendo lo que cree cada, entonces, en un ámbito de reunión donde estén los distintos presidentes de los bloques, no habría ningún problema

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Sobre la oportunidad de hablar con los diputados y senadores nacionales por Misiones que ingresaron con la boleta del gobernador Hugo Passalacqua, se indicó: "Siempre estamos charlando".

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- - Siempre estamos charlando

- La pregunta se refería a si te anunciaron su posición política interna ante la ruptura política en el oficialismo misionero…

Los diputados nacionales por Misiones del ex Frente Renovador conformaron un bloque cuyo referente político es el gobernador Hugo Passalacqua. Los legisladores Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik avanzan en la construcción de un espacio propio que dejará atrás la dinámica que tenía Innovación Federal y buscará establecer una relación política directa con el Gobierno provincial. De su parte la senadora Sonia Rojas Decut conformó un bloque unipersonal con apoyo al mandatario provincial, en tanto que el senador Carlos Arce también confirmó su apoyo a Passalacqua.

Conformación de la Cámara

Conformación de la Cámara de Diputados

Con la presentación del bloque Movimiento Por lo que se Viene, la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones quedó conformada por nueve bloques.

Ellos son: 17 diputados representan al oficialismo misionero a través del Movimiento por lo que se Viene; seis al Frente Encuentro Misionero; cuatro a la Libertad Avanza; tres a la Unión Cívica Radical; tres al Partido Agrario y Social (PAyS); dos a Por la Vida y los Valores; dos a Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores; uno por el partido Libertario y uno por el Pro.