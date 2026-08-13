Sin la presencia de Rovira, la Cámara de Diputados de Misiones reinició las sesiones ordinarias

Sin la presencia del diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, ayer sesionó la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones. Como se viene informando, el bloque de diputado oficialistas se rompió debido a la ruptura política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el ex conductor del Frente Renovador de la Concordia Social y ex Frente Renovador Neo Carlos Rovira.

En la sesión ordinaria de este jueves se presentó formalmente el bloque Movimiento por lo que viene que será presidido por el diputado provincial Szychowski. Este bloque cuenta en principio con 17 de los 21 diputados con que contaba el ex bloque oficialista

En su alocución Szychowski cuestionó la falta de presencia del legislador Carlos Rovira. “Los legisladores tenemos el deber de venir a trabajar y debatir en el recinto”.

De su parte el legislador radical Carlos Arjol cuestionó duramente la posibilidad de que legisladores del ex Frente Renovador hayan tenido que firmar sus renuncias en blanco cuando aceptaron los cargos. “No se gobierna a través de un jefe partidario”.

“Los legisladores debemos trabajar y votar libremente”. Pidió que la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia desestime cualquier presentación de las misma.

Los legisladores coincidieron que “la Cámara de Diputados cambió para bien”; dijo el legislador Daniel Nuñez, del bloque por la Dignidad delos Trabajadores.

“Espero que los expedientes ahora no queden cajoneados y además que cuando se le pida informes o se cita a funcionarios se acerquen libremente y no coaccionados”

La reanudación de las sesiones ordinaria contó con las presencias de funcionarios provinciales e intendentes quienes de esta forma mostraron su apoyo al nuevo bloque oficialista y al gobernador Hugo Passalacqua.

Conducir la Cámara de Diputados

El ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, destacó la presencia de más de un número importante de intendentes en la explanada de la Legislatura para acompañar la reanudación de las sesiones ordinarias y la puesta en marcha del nuevo espacio legislativo.

El funcionario provincial anticipó además que el bloque, que ya reúne 17 diputados con posibilidades de sumar más integrantes, propondrá a fin de año quedarse con la presidencia de la Cámara de Representantes. “El acompañamiento constituye una señal política e institucional de respaldo al proceso que atraviesa el oficialismo provincial. Significa acompañarlo en este nuevo día, en este nuevo inicio de sesiones después del cuarto intermedio y acompañar al bloque del movimiento que justamente hoy se pone en práctica”, sostuvo Sartori en declaraciones realizadas en la explanada de la Cámara”.

“Remarcó que la presencia de los intendentes apunta también a transmitir respaldo a los legisladores que acompañan la gobernabilidad de Hugo Passalacqua”.

Sartori explicó que los intendentes llegaron a Posadas no solamente para expresar acompañamiento político, ·sino también con la intención de continuar articulando demandas y proyectos con el Gobierno provincial y la Legislatura”.

“Vienen con muchas ganas de trabajar, de realizar una proyección y una planificación para el Estado, trabajando en línea con el Gobierno”, afirmó.

Prensa Misiones

Primera minoría

La conformación del bloque del Movimiento por lo que Viene modifica sustancialmente el escenario político de la Legislatura misionera. Con 17 diputados y posibilidades de ampliarse, el espacio se encamina a convertirse en la primera minoría de una Cámara en la que, a diferencia de las últimas décadas, ya no existe una mayoría automática del oficialismo.

Consultado sobre las expectativas que genera esta nueva configuración, Sartori habló de “convicción” y “decisión” por parte de los diputados que integran el nuevo espacio y vinculó la reconfiguración legislativa con el mensaje de apertura planteado por Passalacqua.

“El gobernador ha expresado el 1 de mayo, en su discurso inicial de sesiones para 2026, un mensaje amplio y transversal para trabajar entre todos en momentos difíciles, donde necesitamos justamente el acompañamiento de cada uno de los misioneros y de quienes tienen responsabilidad de gobierno”.

Para Sartori, la foto política de este jueves es consecuencia directa de esa convocatoria.

“Esto refleja ese mensaje que el gobernador en su momento expresó y que hoy estamos viendo como resultado: acompañamiento de diputados, acompañamiento de intendentes y diálogo con otros espacios políticos para poder llevar adelante distintas acciones en beneficio de los misioneros”, agregó.