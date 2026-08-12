"En Misiones se terminaron los capangas", Gustavo Sáenz respaldó a Hugo Passalacqua

El gobernador de Salta , Gustavo Sáenz , fue contundente: “ Se terminaron los capangas ”, en alusión al exgobernador y actual diputado provincial Carlos Rovira.

Sáenz anunció su apoyo al nuevo proyecto político del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien conformó “El Movimiento por lo que Viene”, un espacio impulsado tras su distanciamiento de Carlos Rovira, el exconductor del Frente Renovador de la Concordia Social.

A la vez, el mandatario salteño apoyó la posible candidatura de Passalacqua al re-elección en el 2027.

Sáenz hizo estas afirmaciones ni bien pisó tierra misionera para participar de la Asamblea de Gobernadores del NEA y NOA, que se desarrolla este miércoles en Posadas y, que cuenta además con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli .

El mandatario salteño no anduvo con rodeos al cuestionar la influencia de Carlos Rovira en las decisiones políticas de la provincia. “Se terminaron los capangas en Misiones”, reiteró ante la consulta de los medios provinciales en el aeropuerto de Posadas.

Gobierno de Misiones

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puedo acompañar a una persona que no conozco”, afirmó Sáenz, en referencia a Passalacqua y a Rovira.

Sáenz reveló que en cierta oportunidad ante una consulta a los legisladores nacionales por Misiones le contestaron hay que hablar con el ingeniero. “Los salteños compartimos bloques con los misioneros y me dicen: ‘hay que hablar con el ingeniero’”, contó. Y agregó que en una oportunidad le envié un mensaje a Rovira, pero nunca recibí respuesta”.

“Me parece fundamental este proceso que están viviendo acá, que se democratice de una vez por todas Misiones”, sostuvo.

Sáenz también apuntó contra la falta de presencia territorial de quienes toman decisiones políticas y cuestionó que exista una conducción que pretenda determinar “por teléfono” qué deben hacer los misioneros. “Yo acompaño a los gobernadores, acompaño a la gente que ha sido elegida por la gente”, afirmó

Respaldo a Passalacqua y a una eventual reelección

El mandatario salteño fue consultado además sobre una eventual reelección de Hugo Passalacqua y no dudó en expresar su respaldo. “Yo lo voy a acompañar seguramente si él decide ser candidato, pero más que nada acompaño la decisión de gobernar. El gobernador es él, lo eligió la gente a él”, sostuvo.

La definición adquiere especial peso en un escenario en el que el oficialismo misionero comenzó a mostrar señales de reorganización política y a proyectar el escenario de 2027.

Sáenz dejó claro que su apoyo no está condicionado a una estrategia electoral determinada, sino al reconocimiento de la autoridad institucional del gobernador elegido por los misioneros. En ese sentido, dijo que “hay que juntarnos todos y pelear por nuestras provincias”.

En tal sentido, el gobernador salteño sostuvo que “los mandatarios provinciales deben actuar en conjunto frente a las decisiones de Nación que afectan a las economías regionales y reclamó una mirada más federal”: “Lo que tenemos que hacer es juntarnos todos, reunirnos todos, pelear por los misioneros, pelear por los salteños, pelear por los catamarqueños, pelear por los tucumanos, que tenemos los mismos problemas”.

El mandatario de Salta cuestionó que los gobiernos nacionales históricamente concentren su mirada en Buenos Aires y el Área Metropolitana. “Hay que empezar a mirar más para el interior” y sostuvo que “muchos funcionarios nacionales toman decisiones sin conocer las realidades productivas de las provincias”.

Mi respaldo a Passalacqua

Su respaldo a Passalacqua fue contundente, pero sus cuestionamientos al esquema de poder construido alrededor de Rovira fueron todavía más duros. “Se terminaron los capangas”, reiteró en varias oportunidades.

Respecto al 2027 Sáenz dijo que “la legitimidad debe estar en quienes fueron elegidos por los ciudadanos y no en quienes ejercen influencia desde afuera de los cargos institucionales”.