Polémica: Jorge Ferraresi no puede dejar el Estado y ahora vuelve a Avellaneda con un millonario contrato

Jorge Ferraresi cobraría alrededor de 12 millones de pesos por un cargo nuevo de asesor en Avellaneda, municipio actualmente dirigido por su esposa.

Jorge Ferraresi volvió a la Municipalidad de Avellaneda cinco semanas después de haberse corrido de la intendencia. Lo hizo en un cargo que no existía hasta la semana pasada, el de jefe de Asesoramiento Institucional. Según estimaciones de fuentes municipales consultadas por este medio, se ubicaría entre 12 y 13 millones de pesos mensuales: por encima de lo que percibe un secretario del gabinete local, que ronda los 7,5 millones.

El 3 de julio, Ferraresi anunció que se tomaba licencia en la intendencia para recorrer la provincia de Buenos Aires y consolidar apoyos de cara a una eventual candidatura a gobernador en 2027, ante la imposibilidad de reelección de Axel Kicillof. Lo hace como parte del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del gobernador.

Ese mismo día asumió Magdalena Sierra, su esposa, hasta entonces jefa de Gabinete municipal, exsenadora bonaerense y exdiputada nacional. "Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi", escribió al comunicar el traspaso.

La licencia venció el 6 de agosto. El decreto que crea el nuevo cargo lleva esa misma fecha y el alta rige desde el 7. No hubo interrupción entre una función y la otra. Todavía falta saber si Ferraresi mantendrá su condición de intendente en uso de licencia o si formalizó la renuncia al cargo. El decreto de designación detalla los adicionales que corresponden al cargo: bonificación por título universitario, dedicación exclusiva, bonificación por computación del 150% y una bonificación retributiva no bonificable de 1.000 unidades.

Cuánto cobraría Jorge Ferraresi en su vuelta a Avellaneda En la escala municipal, cada unidad equivale a un litro de nafta; con la súper en torno a los 2.050 pesos por litro en el AMBA durante agosto, ese ítem por sí solo representa unos dos millones de pesos mensuales. A esos conceptos se suma la antigüedad: Ferraresi ingresó al municipio hace décadas y fue intendente desde 2009, con el paréntesis de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat entre 2020 y 2022.