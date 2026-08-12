De B.B. King a Pappo: Tony Coleman vuelve a la Argentina y dará un show en Bernal

La presentación tendrá a Aerophonicos como banda acompañante, incluirá cine, una muestra de cultura rock y una exposición de motos y autos.

Tony “TC” Coleman regresará a la Argentina para una nueva gira que tendrá una parada especial en Bernal. El histórico baterista de B.B. King se presentará junto a Aerophonicos el sábado 29 de agosto a las 21, en el Auditorio de La Moreno, ubicado en 25 de Mayo 110. La fecha formará parte de la inauguración de Búnker.777 y tendrá como invitados a Los RompeBlues y The Missouri Ramblers. La programación comenzará durante la tarde con la proyección del cortometraje Familia 73 y del largometraje Algo ha Cambiado, dirigido por Sergio Bonacci La Palma.

La jornada también contará con una exposición de motos y autos, una muestra sobre cultura rock y rock nacional y la participación de un colectivo de arte por la Patagonia. El show de Coleman será la frutilla del postre de una propuesta que reunirá música, cine y distintas expresiones vinculadas con la cultura rock.

Tony&Aerophonicos Prensa Tony Coleman y su historia con Pappo y B.B. King La relación de Tony Coleman con la Argentina tiene un capítulo especial ligado a Pappo. El músico estadounidense conoció al guitarrista argentino durante su etapa como baterista de B.B. King y ambos construyeron una amistad que también continuó fuera de los escenarios. El momento más recordado ocurrió el 10 de agosto de 1993, cuando Pappo subió al escenario del Madison Square Garden como invitado de B.B. King. Coleman formaba parte de la banda que acompañaba al Rey del Blues durante aquella presentación.

Coleman contó que Pappo era uno de los pocos integrantes del grupo con quien compartía salidas y zapadas después de los conciertos. Esa afinidad musical terminó por convertirse en una relación cercana que el baterista todavía recuerda con especial afecto. “Pappo es mi hermano”, afirmó Coleman al hablar del músico argentino. La relación también tuvo un capítulo discográfico con Tributo a B.B. King, un show registrado en Buenos Aires en noviembre de 2004, pocos meses antes de la muerte de Pappo.

Coleman fue durante 20 años el baterista de B.B. King y recorrió junto a él escenarios de distintas partes del mundo. La trayectoria de Coleman también incluye escenarios compartidos con Albert King, Freddie King, Buddy Guy, Carlos Santana, Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles, Etta James y Stevie Ray Vaughan, entre otros artistas.