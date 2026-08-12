Deudas y un negocio desconocido: los registros que esconde Facundo Moyano tras el escándalo en Belgrano

Sin declaraciones juradas públicas, los registros oficiales de Facundo Moyano revelan millonarias deudas y una sociedad comercial constituida junto a un director de AUBASA.

Tras el convulsionado episodio ocurrido en su departamento de Belgrano, la situación financiera del sindicalista vuelve a quedar bajo la lupa.

El reciente y confuso episodio protagonizado en su departamento de la avenida Libertador, en el barrio porteño de Belgrano —donde su pareja, Candela Arizaga, abandonó el inmueble de madrugada—, no solo colocó a Facundo Moyano en el centro de las coberturas mediáticas, sino que volvió a encender las alarmas sobre su estilo de vida y situación patrimonial.

En las últimas horas, el exdiputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) inició una ronda de apariciones en prensa para dar su versión sobre lo sucedido. Sin embargo, al ser consultado de forma reiterada sobre cómo justifica la titularidad o el alquiler de una propiedad de alto costo en una zona costosa de la Ciudad de Buenos Aires siendo dirigente sindical y habiendo ocupado cargos públicos, Moyano optó por el silencio. Argumentó no tener la obligación de brindar explicaciones sobre sus movimientos económicos y remarcó que sus declaraciones juradas ya no revisten carácter público.

A pesar de esa negativa, una investigación de MDZ basada en registros de acceso público del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) permite reconstruir parte de su entramado financiero actual, revelando abultados compromisos crediticios y vínculos comerciales cruzados.

Juan Mateo Aberastain/MDZ Deudas millonarias con la banca pública y sociedades desconocidas De acuerdo con la información oficial del BCRA a la que tuvo acceso este medio, Juan Facundo Moyano arrastra un pasivo financiero con el Banco de la Provincia de Buenos Aires que comenzó a registrarse en 2024.

El saldo adeudado con la entidad crediticia bonaerense tuvo su pico máximo en marzo de 2026, cuando alcanzó la suma de $48.561.000. Si bien con el transcurso de los meses el monto se redujo, a la fecha la deuda asciende a $17.620.000. Actualmente, la central de deudores del organismo monetario clasifica a Moyano en "Situación 1" (normal), lo que da cuenta de que la obligación mantiene movimientos activos de cancelación y regularización.