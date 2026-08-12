Deudas y un negocio desconocido: los registros que esconde Facundo Moyano tras el escándalo en Belgrano
Sin declaraciones juradas públicas, los registros oficiales de Facundo Moyano revelan millonarias deudas y una sociedad comercial constituida junto a un director de AUBASA.
El reciente y confuso episodio protagonizado en su departamento de la avenida Libertador, en el barrio porteño de Belgrano —donde su pareja, Candela Arizaga, abandonó el inmueble de madrugada—, no solo colocó a Facundo Moyano en el centro de las coberturas mediáticas, sino que volvió a encender las alarmas sobre su estilo de vida y situación patrimonial.
En las últimas horas, el exdiputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) inició una ronda de apariciones en prensa para dar su versión sobre lo sucedido. Sin embargo, al ser consultado de forma reiterada sobre cómo justifica la titularidad o el alquiler de una propiedad de alto costo en una zona costosa de la Ciudad de Buenos Aires siendo dirigente sindical y habiendo ocupado cargos públicos, Moyano optó por el silencio. Argumentó no tener la obligación de brindar explicaciones sobre sus movimientos económicos y remarcó que sus declaraciones juradas ya no revisten carácter público.
A pesar de esa negativa, una investigación de MDZ basada en registros de acceso público del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) permite reconstruir parte de su entramado financiero actual, revelando abultados compromisos crediticios y vínculos comerciales cruzados.
Deudas millonarias con la banca pública y sociedades desconocidas
De acuerdo con la información oficial del BCRA a la que tuvo acceso este medio, Juan Facundo Moyano arrastra un pasivo financiero con el Banco de la Provincia de Buenos Aires que comenzó a registrarse en 2024.
El saldo adeudado con la entidad crediticia bonaerense tuvo su pico máximo en marzo de 2026, cuando alcanzó la suma de $48.561.000. Si bien con el transcurso de los meses el monto se redujo, a la fecha la deuda asciende a $17.620.000. Actualmente, la central de deudores del organismo monetario clasifica a Moyano en "Situación 1" (normal), lo que da cuenta de que la obligación mantiene movimientos activos de cancelación y regularización.
El expediente financiero no es el único dato de acceso público que contrasta con la reserva que exige el dirigente. La investigación constató que el líder del SUTPA figura como director titular de una Sociedad Anónima inscripta el 27 de marzo de 2025 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La firma tiene un objeto social amplio centrado en la comunicación institucional y la consultoría corporativa:
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Asesoramiento e imagen corporativa.
Marketing estratégico global y diseño de campañas publicitarias.
Desarrollo de páginas web y material promocional.
Organización de eventos y conferencias.
Consultoría en gestión de negocios, capacitación y desarrollo de productos.
Lo relevante de la estructura societaria es la figura que acompaña al sindicalista. Como subdirector de la compañía figura Diego Martín Lasala, quien paralelamente se desempeña como integrante del directorio de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), la empresa estatal bonaerense que administra los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Corredor del Atlántico.
El vínculo comercial directo entre el máximo referente del gremio de los peajes y un alto funcionario de la empresa concesionaria vial genera un evidente contrapunto de intereses, sumado a los interrogantes sobre la consistencia de sus ingresos frente a sus gastos corrientes.
Aunque Moyano sostenga públicamente que sus finanzas pertenecen al fuero privado y no requieren explicaciones públicas, los registros oficiales muestran inconsistencias y nexos que van más allá del incidente policial de Belgrano.