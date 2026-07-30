Crisis en Misiones: se partió el bloque oficialista de diputados provinciales y arde la interna

La separación política entre el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, y el exconductor del ex Frente Renovador de la Concordia Social y actual diputado provincial, Carlos Rovira , como era de esperar, se trasladó al bloque oficialista de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Es que cuando el 10 de diciembre del 2022 asumió como gobernador Hugo Passalacqua por el ex Frente Renovador de la Concordia Social contaba con 21 legisladores. Es decir, tenía la mayoría debido a que el Congreso provincial cuenta con 40 legisladores.

La ruptura política entre Passalacqua y Rovira hizo que el bloque oficialista se parta. Es que, en principio, 13 legisladores acompañan el Frente Movimiento Por lo que Vendrá que impulsa el mandatario misionero. En tanto que 7 acompañan el Frente Encuentro Misionero creado por el legislador Rovira.

Todos los legisladores que pertenecían al ex Frente Renovador de la Concordia Social pasaron automáticamente a conformar al Frente Encuentro Misionero. Como se mencionará, 13 legisladores desean renunciar al frente creado por el ex gobernador (1999-2003).

El inconveniente que se produjo es que, cuando aceptaron las candidaturas a legisladores provinciales, firmaron sus renuncias en “blanco” a la banca.

Después del caso del exdiputado nacional Eduardo Borocotó (2005-2009), quien antes de asumir se pasó del Pro al Kirchnerismo, es una práctica conocida que los legisladores, antes de acceder a las bancas firmen sus renuncias en blanco para, de esta forma asegurar las bancas para el partido o frente por el cual asumieron ante la posibilidad de cambiar de ideología política.

Cumplir el mandato

Los 13 legisladores presentaron una nota formal ante la Cámara de Representantes para dejar asentado que completarán los cuatro años para los que fueron elegidos. La decisión busca neutralizar cualquier intento de utilizar presuntas renuncias anticipadas firmadas al momento de las candidaturas.

Gob. de Misiones

La crisis interna que atraviesa el bloque del Frente Encuentro Misionero comenzó a traducirse en hechos institucionales concretos. Lo que hasta hace pocos días era un fuerte rumor dentro de la Legislatura, terminó convirtiéndose en una realidad.

13 son los diputados provinciales oficialistas que dejaron por escrito su voluntad de cumplir íntegramente el mandato de cuatro años otorgado por el voto popular.

Sin embargo, el número podría ampliarse en las próximas horas: una legisladora oficialista también avanzaría con la presentación y mantendría conversaciones para que otro integrante del bloque adopte la misma decisión, llevando en principio el total a 14.

La nota ingresada ante la Legislatura tiene un objetivo claro: dejar expresamente asentado que los firmantes desean permanecer en sus bancas y desconocer cualquier eventual utilización de renuncias anticipadas que, fueron firmadas junto con la aceptación de las candidaturas.

El gesto tiene un fuerte contenido político e institucional. No implica únicamente una diferencia de estrategia dentro del espacio legislativo, sino una reivindicación de que el mandato pertenece a quienes fueron elegidos por la ciudadanía y que cualquier decisión de abandonar una banca debe surgir de una voluntad actual, expresa y personal.

Entre los diputados en cuestión la preocupación comenzó a crecer luego de que circularan versiones sobre la posible utilización de esas renuncias anticipadas frente a la decisión de un grupo de legisladores de reorganizarse políticamente y avanzar en la conformación de un nuevo bloque identificado con el Movimiento por lo que Viene alineado con el gobernador Hugo Passalacqua.

Hasta el momento no existe información oficial que indique que alguna de esas renuncias haya sido presentadas formalmente para ser tratadas en sesión ordinaria (cabe acotar que de ser elevadas son los legisladores por mayoría quienes deben tratarlas).

Ante la posibilidad de la elevación de las dimisiones, los diputados decidieron anticiparse y dejar constancia formal de su voluntad de continuar ejerciendo el mandato conferido por los misioneros.

13 de agosto, día clave

Si finalmente el grupo de legisladores que acompañan al gobernador Passalacqua alcanza los 14, quedará consolidada una mayoría suficiente para profundizar el proceso de reconfiguración del mapa legislativo provincial. Todos los ojos apuntan al jueves 13 de agosto, cuando la Cámara de Representantes retome las sesiones ordinarias.

En este sentido hay expectativa sobre el posicionamiento del creador del Frente Encuentro Misionero, el diputado Carlos Rovira; máxime que comenzará el tratamiento en comisiones del proyecto del presupuesto provincial 2027.

Ese día también comenzará a verse cómo se traducen estos movimientos en la conformación definitiva de los bloques y en la nueva relación de fuerzas dentro de la Legislatura misionera.