Era director de una escuela y acumuló más de 3.000 días de licencia: ahora enfrenta una denuncia penal

Juan Carlos Kategora fue durante 18 años director titular de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, en Misiones . Durante ese período acumuló 3.363 días de licencia , según información difundida sobre el caso, y ahora enfrenta una investigación administrativa y una denuncia penal.

El Consejo General de Educación (CGE) abrió un sumario para determinar si las licencias fueron otorgadas de acuerdo con la normativa y si existieron incompatibilidades con otras actividades laborales.

En paralelo, el diputado provincial Cristian Gabriel Castro presentó una denuncia ante la Justicia por presunta defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.

Kategora había sido designado como maestro de grado y director en 2004. En 2013 dejó su cargo como docente, pero continuó al frente de la Escuela 733, una institución rural ubicada a unos 40 kilómetros de San Vicente.

De acuerdo con la información difundida , las licencias comenzaron a acumularse durante los primeros años y se extendieron con diferentes modalidades. Entre ellas figuran enfermedades comunes, atención de familiares y períodos prolongados por cambio de tareas o tratamientos médicos.

En 2017 permaneció todo el año con licencia médica y en 2018 tampoco habría concurrido al establecimiento. En los años siguientes continuaron los períodos extensos de ausencia.

Durante 2026, hasta el momento, acumuló 101 días de licencia por enfermedad de largo tratamiento y otros 45 por cuidado de un familiar enfermo. La licencia vigente se extiende hasta el 31 de agosto.

Mientras tanto, un suplente quedó a cargo de la escuela rural durante sus ausencias.

También investigan su actividad laboral

Uno de los puntos que deberá determinar el sumario es si existieron incompatibilidades entre el cargo docente y otras actividades laborales.

Según la información difundida sobre el caso, Kategora habría trabajado en Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA), en Posadas, durante algunos períodos en los que se encontraba vinculado a la estructura educativa.

La presidenta del CGE, Daniela López, confirmó la investigación y señaló que se busca establecer si las licencias fueron otorgadas correctamente y si el director pudo haber incurrido en incompatibilidades.

El caso también tomó relevancia por fotografías que Kategora publicó en sus redes sociales durante períodos en los que registraba licencias.

Entre ellas aparecen imágenes de viajes al exterior, con destinos como Abu Dabi y Dubái, además de Aruba. Por ese motivo, el diputado Castro solicitó que la Justicia requiera información sobre los viajes realizados por Kategora fuera del país entre 2006 y 2026.

El objetivo es determinar si alguno de esos desplazamientos podría tener relevancia para la investigación penal.

Renunció, pero el sumario continúa

Tras la difusión pública del caso, Kategora renunció a su cargo de director y el CGE aceptó su dimisión. Sin embargo, el organismo aclaró que la salida del funcionario no implica el cierre de la investigación administrativa. “Tenemos seis meses como límite máximo para cerrar un sumario administrativo de esta índole, pero no vamos dejar que esta situación quede en un cierre con una renuncia”, sostuvo López.

Ahora, el Consejo General de Educación deberá establecer si hubo irregularidades en el otorgamiento y uso de las licencias, mientras que la Justicia analizará la denuncia penal presentada por Castro.

El caso, por lo tanto, continuará por dos vías: una administrativa, para determinar eventuales responsabilidades dentro del sistema educativo, y otra judicial, vinculada con las presuntas maniobras denunciadas.