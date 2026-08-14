Un estudio reveló que a 7 de cada 10 cordobeses, el salario no llega al 20 de cada mes

La crisis económica golpea de lleno a los hogares cordobeses . Siete de cada diez personas aseguran que sus ingresos se agotan el día 20 de cada mes o antes, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El estudio, denominado “La gestión de la crisis en los hogares cordobeses”, relevó 1.600 casos en toda la provincia y detectó que las familias recurren cada vez más al crédito, las tarjetas y trabajos adicionales para cubrir los gastos cotidianos.

“Hay otras señales que ayudan a entender cómo está afectando la crisis y cómo están sobreviviendo los hogares”, explicó Gonzalo Assusa, codirector del proyecto sobre este relevamiento sobre el endeudamiento de las familias en Córdoba.

Uno de los datos centrales del relevamiento es que el 70% de las personas pidió al menos un préstamo durante los últimos dos años. A su vez, el 43% tuvo que recurrir a dos o más fuentes de crédito de manera simultánea .

Las plataformas digitales aparecen como una de las principales vías de financiamiento: el 37,8% solicitó un préstamo a través de una billetera virtual.

Pero el destino del dinero muestra el nivel de necesidad. El 48% utilizó esos préstamos para comprar mercadería y alimentos, mientras que el 43% los destinó a afrontar imprevistos. Apenas el 11% los empleó para adquirir bienes durables.

“Lo sorprendente es que el endeudamiento sostiene la vida cotidiana, el aprovisionamiento cotidiano”, señaló Emilia Schaigorodsky, integrante del equipo de investigación.

La tarjeta, otra forma de endeudamiento

El relevamiento también puso el foco en el uso de las tarjetas de crédito. El 46% de quienes fueron consultados tiene comprometido un tercio de sus ingresos mensuales o más para pagar el último resumen.

Además, el 53% de los usuarios utiliza la tarjeta para comprar alimentos, lo que muestra que el financiamiento dejó de estar asociado únicamente a consumos extraordinarios.

A esto se suma otro dato: siete de cada diez cordobeses registran atrasos en el pago de algún concepto, como impuestos, servicios o tarjetas. En tanto, el 51% acumula demoras en tres o más rubros al mismo tiempo.

Más trabajos y menos estabilidad

La falta de ingresos suficientes también está llevando a muchas personas a combinar empleos formales con changas y otras actividades.

Los investigadores detectaron niveles de pluriempleo superiores a los registrados por las estadísticas oficiales. Según Juana Garabano, integrante del equipo, incluso profesionales y empleados públicos recurren a trabajos adicionales para sostener sus ingresos.

A la vez, cuatro de cada diez cordobeses reciben sus ingresos de manera diaria, semanal o irregular, una modalidad que dificulta organizar los gastos fijos y aumenta la necesidad de recurrir al crédito.

Mujeres y jóvenes, entre los más afectados

El impacto de la crisis tampoco es uniforme. El relevamiento encontró mayores niveles de morosidad y dificultades financieras entre mujeres y jóvenes de hasta 35 años. El 33% de las mujeres registra al menos dos obligaciones con pagos atrasados, frente al 20% de los varones.

En el caso de los jóvenes, el peso del alquiler sobre los ingresos y los gastos vinculados al cuidado infantil aparecen como factores que profundizan las dificultades para llegar a fin de mes.

Los investigadores plantean que, además de medidas macroeconómicas, serían necesarias políticas que permitan reducir el endeudamiento de los hogares y mejorar el acceso a la vivienda.