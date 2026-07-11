Alertan por el fuerte endeudamiento de repartidores con las apps de delivery

Los repartidores de las plataformas de delivery enfrentan un creciente nivel de endeudamiento a partir de los créditos que ofrecen las propias aplicaciones para las que prestan servicios. Desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) advirtieron que algunas líneas de financiamiento llegan a aplicar tasas de interés de hasta el 700% anual.

A partir de esta situación, desde el gremio reclamaron una regulación estatal para evitar abusos. Según explicó la secretaria general, Belén D'Ambrosio, estos préstamos suelen destinarse principalmente a la compra o reparación de bicicletas y motocicletas, herramientas indispensables para que los repartidores puedan continuar trabajando.

El acceso a este tipo de financiamiento creció debido a que gran parte de los repartidores no reúne los requisitos exigidos por el sistema bancario tradicional, especialmente por la falta de historial crediticio. Ante ese escenario, las plataformas comenzaron a ocupar ese espacio ofreciendo préstamos tanto a los trabajadores como a comercios adheridos.

Un informe del Banco Central reveló que la cantidad de personas endeudadas mediante entidades no bancarias vinculadas a la denominada economía de plataformas aumentó un 122% durante 2025, luego de haber registrado un crecimiento del 177% entre 2023 y 2024.

El organismo explicó que las aplicaciones utilizan un sistema propio para evaluar a quién otorgar un crédito. Entre los factores considerados figuran la antigüedad del repartidor, la cantidad de pedidos aceptados, las horas trabajadas y la calificación otorgada por los usuarios.

Fuerte reclamo del gremio

De acuerdo con el relevamiento del Banco Central, la deuda promedio de los monotributistas que trabajan para estas aplicaciones rondaba los 900.000 pesos por persona hacia fines de 2025. En el caso de los comercios asociados, el monto promedio era siete veces superior.

Desde Sitrarepa aseguraron que la dependencia económica respecto de las plataformas es cada vez mayor. "Hay compañeros que trabajan entre 10 y 12 horas diarias solo para cubrir los gastos fijos y pagar los préstamos", señaló D'Ambrosio, quien cuestionó además que el acceso al financiamiento dependa de los niveles de productividad exigidos por las empresas.

Mientras tanto, las compañías defienden estos programas al sostener que promueven la inclusión financiera de trabajadores que no tienen acceso al crédito bancario. Pedidos Ya informó que ya otorgó miles de préstamos a repartidores y comercios, mientras que Banco Galicia anunció recientemente una alianza con Rappi para ofrecer soluciones de financiamiento y bancarización.

Pese a esos argumentos, el sindicato insiste en que las condiciones de estos créditos deben quedar bajo la supervisión del Estado para evitar tasas consideradas excesivas y proteger a quienes dependen de estas plataformas para generar sus ingresos.