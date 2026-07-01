Endeudamiento familiar: en el Congreso hay una batería de proyectos de ley que están lejos de ser tratados

Para enfrentar la crisis de endeudamiento familiar que ya afecta a 7 millones de personas en Argentina que no pueden acceder a un crédito formal, en el Congreso de la Nación hay una serie de proyectos de la oposición que intentan resolver esta problemática. Sin embargo, están muy lejos de ser tratados en alguna de las dos cámaras.

Las propuestas de los distintos proyectos que presentó la oposición, la mayoría de Unión por la Patria, proponen cuatro formas de paliar esta situación: la suspensión temporal de intereses, la regulación puntual del anatocismo, la creación de un organismo estatal nuevo con plataforma propia para resolver la situación de morosidad y un procedimiento cuasi-judicial de conciliación .

El más ambicioso de estos es impulsado por un sector del kirchnerismo dentro de Unión por la Patria, donde están los diputados Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Sergio Palazzo y Lucía Cámpora, entre otros. Esta iniciativa crea un programa nacional y una plataforma digital gestionada por ANSES, que actúa como intermediaria entre deudores y acreedores.

A diferencia del resto de los proyectos que se presentaron en Diputados, esta iniciativa, titulada “ Plataforma DesendeudAR ”, abarca un universo de acreedores más amplio. No solo incluye bancos y fintech, sino supermercados, cadenas de electrodomésticos, plataformas de e-commerce, prestadoras de servicios públicos (luz, gas, agua, telecomunicaciones) y hasta consorcios de propietarios.

“Las tapas de los diarios confirman lo que las familias ya saben hace mucho. El endeudamiento está asfixiando a los hogares argentinos”, señaló la diputada Cámpora y remarcó que “es urgente que el Congreso apruebe alguno, ya que Milei no parece ni registrar el problema”.

A su turno, la diputada Julieta Campo, firmante del proyecto “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, declaró: “El 90% de las familias declaran hoy estar endeudadas y por lo menos el 70% admite tener dificultades para poder afrontar estos pagos. Este endeudamiento se da a través de bancos, tarjetas de crédito y también de empresas no financieras proveedoras de crédito como Mercado Pago o Naranja X”.

Este proyecto alcanza deudas contraídas desde 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley. Para darle una respuesta a los deudores, propone el siguiente mecanismo: una presentación de declaración jurada del deudor, evaluación de capacidad de pago por ANSES (tope del 33% del ingreso), generación automática de propuestas de acuerdo y, en caso de que no haya respuesta del acreedor en los próximos cinco días hábiles, se toma el acuerdo como “aceptación tácita”, con un pago unificado mensual a través de ANSES que después reparte a cada acreedor.

En el Senado hay un proyecto de la senadora por Santa Cruz Natalia Gadano, que responde al gobernador de su provincia, Claudio Vidal. La iniciativa de esta legisladora declara la emergencia por 180 días y actúa solo sobre tarjetas de crédito.

Con esta declaración de emergencia, queda suspendido el cobro de intereses punitorios y cualquier recargo por mora mientras dure la emergencia. También se prohíbe capitalizar esos intereses, aplicar penalidades por mora e informar los incumplimientos alcanzados a las centrales de riesgo crediticio. Además obliga a las entidades a ofrecer refinanciación sin intereses punitorios, con posibilidad de períodos de gracia.

Por qué no se tratan estos proyectos en Diputados

El oficialismo no está interesado en avanzar con estos temas y busca frenar la discusión en la Cámara de Diputados. Un indicio de esto está en el giro que el presidente de la Cámara de Diputados le dio a las distintas iniciativas que se presentaron en este sentido. Por ejemplo, al proyecto del kirchnerismo lo mandó a Defensa del Consumidor, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

En mayo, se registró un aumento en la morosidad. Shutterstock

Solo una de estas comisiones, la de Defensa del Consumidor, abrió la discusión del tema, pero no pudo dictaminar. Mucho más lejos aún están de que se lo trate en conjunto en todas las comisiones —las otras dos las conduce el oficialismo— y de que sea tratado en el recinto.

Aún así, los diputados que impulsan estos proyectos no se rinden y en cada sesión de la Cámara baja piden incorporar el tema a la sesión, pero nunca llegan a los tres cuartos de los votos para hacerlo. Se trata de una mayoría muy exigente para cualquier grupo político.

El endeudamiento de las empresas también preocupa

Pero la situación de las familias no es la única que tiene lugar en la agenda de la oposición. Distintos diputados presentaron sus proyectos para resolver el endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Uno de estos lo presentó Miguel Pichetto y lo acompañaron diputados cercanos a Cristina Kirchner, como Siley, Palazzo, Carlos Cisneros y Julia Strada.

El proyecto sostiene rebaja de tarifas y de IVA para las pymes. Además da condonaciones escalonadas por tamaño de empresa, cupo de compras estatales, espacio garantizado en góndolas, exenciones de aranceles, y hasta un régimen de reestructuración preventiva de pasivos tipo concursal.