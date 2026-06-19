Con más de cinco millones de personas endeudadas, los intendentes entran en pánico por sus ingresos

El martes pasado, el intendente de Morón, Lucas Ghi, le recomendó la lectura de un informe a este periodista en el que le informaba de un convenio entre su municipio con el Ente Municipal de La Plata, el antiguo Banco Municipal, por el cual se generaba un sistema de créditos para, por lo menos, doscientos empleados municipales cuyos salarios estaban virtualmente embargados por las deudas contraídas con entidades bancarias, Fintech y empresas comerciales que financian sus propias compras.

Si bien los empleados municipales son los más castigados por sus magros salarios, y siempre estuvieron a tiro de financieras armadas por los respectivos gremios de trabajadores y “Mutuales”, en los últimos tiempos eran los propios bancos, como el Provincia, los que permitían conseguir un crédito personal a cambio de un descuento mensual por planilla.

“Ojo que esto también está pasando en muchos lados. En la Universidad Nacional de General San Martín también. El banco Patagonia, que opera con nosotros, está refinanciando la deuda por la morosidad de los profesores y personal no docente”, agregó un especialista en economía y negocios.

Según un informe preliminar de CEPA, en base a datos oficiales, la situación crediticia es similar a la de la crisis de 2001 y peor que durante la pandemia de 2020, cuando Alberto Fernández estableció la cuarentena eterna.

Desde hace quince días, los intendentes están reclamándole a la Legislatura que termine de sancionar una modificación en la ley de financiamiento a los municipios, que en un 30% del total afectado pasa por una bicameral creada para tal efecto. Los jefes comunales piden que ese monto también pueda ser utilizado para pagar salarios, algo que no está habilitado para esa parte del Fondo de Inversión Municipal aprobado a principios de año.

Según un preciso y alarmante informe realizado por Analytica “en abril volvió a aumentar la irregularidad en la cartera de crédito a las familias hasta el 15,4% considerando al sistema financiero ampliado. Pero el problema es más preocupante aún, porque al analizar la cantidad de personas en mora la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema”, indica el trabajo en su primer párrafo.

La consultora también detalló que “de los 19,8 millones de deudores, 5,3 millones se encuentran en mora tardía, representando el 26,9% del total. Entre quienes sólo tienen deudas con bancos el 19,2% es moroso mientras quienes tienen únicamente deuda en Fintech esa ratio llega al 28,9%. Si el análisis se hace por volumen de crédito, las ratios bajan. En los bancos la irregularidad de cartera es del 11,9%, mientras que en las Fintech asciende al 21,6% y en el resto alcanza el 43,1%.

Según un relevamiento realizado por MDZ de varios trabajos económicos, los niveles de endeudamiento bancario llegaron a los similares de 2001. Como en esto no hay secretos, también se sabe que de un universo de poco más de 20 millones de personas que requirieron de algún tipo de préstamo, personal o comercial, un 30% está en estado de mora irregular.

Una nueva alerta para el gobierno de Javier Milei y su posibilidad de ser reelecto se observa cuando se analiza a los deudores según su edad. Ahí se verifica que más del 40% de los jóvenes de 18 a 24 años que tomaron un crédito tienen problemas para repagarlo, creciendo 13,5% en el último año.

No hay que ser muy imaginativo para recordar que la fortaleza electoral de La Libertad Avanza se basó en la movilización juvenil, tanto en redes como en la mayoría de los hogares en los que la figura de Javier Milei resultaba tan atractiva que los mas chicos le pedían a sus padres y abuelos que votaran en favor de ese desconocido panelista televisivo.

Según el Banco Provincia de Buenos Aires, en marzo de 2025, poco más del 25% de los jóvenes estaban en situación irregular. El año pasado, la tasa de desocupación aumentó 3,7% en los varones menores que 25 años y 3%. en las mujeres. En el resto de la sociedad, en cambio, creció 0,5%. Los problemas de la macro tienen repercusiones micro. El mismo informe detectó que más allá de la “furia minera y energética”, también creció la mora en las provincias que experimentaron crecimiento de la actividad económica, Neuquén y Río Negro, 10% y 11% respectivamente.

Este mismo informe detecta que la solución de este problema no está en “mejorar la capacidad de previsión de las familias”, sino en que los ingresos de los hogares se recuperen: sin un avance de los salarios reales sostenido será difícil lograr una caída generalizada de la mora. Más allá de qué programas pueda implementar cada banco, los problemas agregados tienen causas y soluciones agregadas.

Algo muy parecido describe Analytica. Es que los números surgen de informes realizados por el Banco Central de la República Argentina. La irregularidad bancaria de la cartera de familias casi se cuadruplicó en el último año, pasando de 2,9% en febrero 2025 a 11,2% en febrero 2026. En la misma línea, la mora total, incluyendo el segmento no bancario, trepó de poco menos de 5% a más de 14% en igual período.

Los consultores Ricardo Delgado y Claudio Caprarulo también hicieron un detalle de cómo impacta el flagelo del endeudamiento en el Gran Buenos Aires. Ahí se detectó que mientras que en Vicente López y San Isidro las familias con mora de más de tres meses ronda el 20%, en distritos del Oeste sube entre el 30% y el 40% mientras que en Florencio Varela, en el Sur del conurbano, la irregularidad financiera casi llega al 40%.