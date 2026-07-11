El "enchufe" en Mendoza que puede destrabar uno de los proyectos más grandes del país

La licitación de la Estación Transformadora Mendoza Norte abrió un nuevo escenario para el desarrollo minero del oeste argentino. Lo que inicialmente fue pensado como una obra para robustecer el sistema eléctrico mendocino, con la posibilidad de dar factibilidad al proyecto PSJ Cobre Mendocino , hoy aparece también como una probable alternativa de abastecimiento para algunos de los principales proyectos cupríferos de San Juan.

El cambio de escenario se produjo en momentos en que el ENREge, organismo que reemplazó al ENRE y al Enargas, debe definir el acceso a la nueva infraestructura de transporte eléctrico en San Juan, una decisión que podría modificar la estrategia energética de Los Azules, uno de los proyectos de cobre más importantes del país.

La Estación Transformadora Mendoza Norte demandará una inversión de US$ 48 millones y forma parte de un plan de infraestructura eléctrica provincial de aproximadamente US$ 135 millones financiado con recursos del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial. La obra contempla la construcción de una nueva estación transformadora y líneas de 220 y 132 kilovoltios que permitirán incrementar la capacidad de transporte eléctrico en el norte mendocino.

Según explicó el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, uno de los objetivos centrales es eliminar un "eslabón débil" que limitaba la incorporación de nuevas demandas energéticas de gran escala. “Tener vinculados los distintos corredores energéticos le da robustez y seguridad al sistema. La obra permite ampliar la capacidad productiva de cualquier actividad que demande energía”, señaló.

Además de mejorar el abastecimiento para alrededor de 1,3 millones de usuarios, la nueva infraestructura permitirá viabilizar inversiones industriales, agroindustriales y mineras.

El "enchufe" para PSJ Cobre Mendocino y el potencial de Uspallata

Uno de los primeros beneficiarios será PSJ Cobre Mendocino. La Provincia incorporó al proyecto un campo de conexión en 220 kV para que la empresa pueda construir una línea de alta tensión de aproximadamente 70 kilómetros hasta el yacimiento ubicado en Uspallata.

“Nosotros no financiamos la obra privada. Lo que hicimos fue dejar previsto un punto de conexión. Dicho de manera simple, es como dejar preparado un enchufe para que el privado pueda conectarse”, explicó Sánchez Bandini. Desde el Gobierno aclararon que la importancia de esa infraestructura va mucho más allá del abastecimiento de un único proyecto.

La llegada de alta tensión a la zona podría convertirse en un factor de transformación para Uspallata, una localidad que históricamente ha enfrentado problemas de calidad e intermitencia del suministro eléctrico. “Nunca se podría pensar en una Uspallata industrializada sin este tipo de obras”, sostuvo el funcionario.

En la misma línea, el presidente del EPRE, Cristian Azar, consideró que disponer de energía de calidad puede habilitar futuros desarrollos turísticos, industriales y de servicios en toda la región cordillerana.

PSJ Cobre Mendocino podrá tener una conexión directa con la Estación Transformadora Mendoza Norte. PSJ Cobre Mendocino

El guiño de Cornejo hacia San Juan

La posibilidad de que la infraestructura mendocina también abastezca proyectos mineros sanjuaninos comenzó a tomar mayor relevancia tras las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo durante el encuentro "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina", realizado hace algunas semanas en Los Andes.

Allí el mandatario aseguró que la infraestructura prevista para PSJ “podría proveer quizás con altísima seguridad a los proyectos del sur de San Juan con energía desde Mendoza”. La afirmación fue interpretada en el sector como un mensaje directo hacia Los Azules, el proyecto de cobre que desarrolla McEwen Copper en Calingasta.

La idea detrás del planteo es convertir a Mendoza Norte en un nodo energético regional capaz de abastecer no solo a proyectos mendocinos, sino también a emprendimientos ubicados al otro lado de la cordillera provincial, generando una infraestructura compartida que permita reducir costos y mejorar la integración energética entre ambas provincias.

La disputa por la línea de 500 kV

El interés de Los Azules por una alternativa mendocina surge en medio de un conflicto por el acceso a la futura línea de 500 kV de San Juan. El proyecto originalmente preveía conectarse al sistema eléctrico sanjuanino mediante las subestaciones de Rodeo y Calingasta. Sin embargo, el escenario cambió luego de que el ENREge otorgara al proyecto Vicuña la prioridad sobre el 90% de la capacidad incremental de las nuevas obras de transporte.

La decisión generó cuestionamientos por parte de Los Azules y otros proyectos, que consideran insuficiente la capacidad remanente para garantizar sus necesidades energéticas durante la etapa de operación. Frente a esa incertidumbre, comenzó a tomar fuerza un Plan B que mira hacia Mendoza.

El plan alternativo desde Mendoza

La alternativa para Los Azules consiste en desarrollar una conexión independiente desde Mendoza mediante una línea de 220 kV, aprovechando la ingeniería ya elaborada para PSJ y con participación de YPF Luz.

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Minería & Desarrollo, desde la empresa consideran que esta opción no solo garantizaría el abastecimiento energético de Los Azules, sino que además fortalecería la estabilidad del denominado "anillo energético" regional mediante la incorporación de un nuevo corredor eléctrico desde el sur.

De todas maneras, por ahora, desde el EPRE mantienen cautela. “No hemos visto ningún proyecto concreto presentado. Se mencionan distintas alternativas de interconexión, incluso con Chile, pero hasta el momento no existe ninguna presentación formal para analizar”, señaló Azar.

No obstante, el titular del organismo reconoció que, desde el punto de vista técnico, este tipo de desarrollos podrían evaluarse en el futuro.