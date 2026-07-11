El tiempo en Mendoza: qué esperar este sábado tras las nevadas en cordillera

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este sábado en Mendoza anticipa una máxima de 11°C y mínima de 3°C, sin alertas emitidas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con pocos cambios en la temperatura para este sábado 11 en Mendoza. La máxima alcanzará los 11 °C, mientras que la mínima será de 3 °C. Además, si bien se pronostican nevadas en la cordillera, el organismo no emitió alertas meteorológicas para la provincia.

El día se presentará con buenas condiciones del tiempo. No hay probabilidades de lluvia y el viento será leve, por lo que no se esperan cambios importantes en las condiciones meteorológicas. Durante la madrugada y la mañana predominará la neblina, mientras que por la tarde el cielo estará algo nublado. Hacia la noche, las condiciones continuarán estables con cielo parcialmente nublado.

Así estará el tiempo el sábado en Mendoza Por su parte, Contingencias Climáticas informó que en alta montaña habrá poca nubosidad durante la mañana y, por la tarde, el cielo estará nublado en el sector sur, aunque sin precipitaciones. En tanto, en las zonas bajas del Valle de Uco y en Malargüe la temperatura mínima podría descender hasta 1 °C, mientras que en el resto de la provincia rondará los 3 °C.