Mendoza: el viernes estará marcado por nevadas intensas en cordillera

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y alertas por nevadas intensas en distintos sectores cordilleranos.

El pronóstico para este viernes en Mendoza mantiene el frío y suma un dato central en la zona de montaña: las nevadas intensas en cordillera, que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alertas de nivel naranja y amarillo. Mientras en el llano el día se presentará parcialmente nublado y con poco cambio en el tiempo, en alta montaña el escenario será mucho más complejo.

La mínima será de 4° y la máxima llegará a 15°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En cordillera y en Malargüe se esperan nevadas, dentro de un panorama que seguirá mostrando diferencias marcadas entre el oeste provincial y el resto del territorio.

La alerta naranja afectará a las zonas cordilleranas de Malargüe y San Rafael. Según informó el SMN, allí se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, con valores de nieve acumulada de entre 50 y 70 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. En las áreas más bajas, además, la precipitación podría presentarse como lluvia y nieve mezclada.

El viernes seguirá frío en Mendoza, mientras la mayor atención estará puesta en Malargüe, San Rafael y el Valle de Uco. La alerta amarilla, en tanto, alcanza a la zona cordillerana del Valle de Uco. En ese sector también se prevén nevadas persistentes, con acumulados de entre 20 y 50 centímetros, que podrían superarse de forma puntual. El organismo advirtió además que la situación estará acompañada por vientos intensos, con posible viento blanco. En las zonas más bajas de la cordillera sur, las precipitaciones también podrían darse en forma de lluvia y nieve en algunos períodos.