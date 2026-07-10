Presenta:

Sociedad

|

cortes de luz

Edemsa anunció cortes de luz en seis departamentos de Mendoza para este viernes

Según el cronograma previsto, se anticipan cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Las tareas de mantenimiento se realizan de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.&nbsp;

Las tareas de mantenimiento se realizan de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido. 

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 10 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este viernes 10/7

Luján

  • En Ruta Provincial N°15, en el barrio Pedriel III y zonas aledañas; Pedriel. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Membrillos, Chile, Vendimia y El Vino. En el barrio Cooperativa El Hogar del Trabajador y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • En la intersección de calles Juan B. Justo y Terrada y zonas aledañas; Gutiérrez. De 10.30 a 14.30 h.
  • En calle Castro Barros, entre Espejo y El Porvenir. En calle Perito Moreno, entre Urquiza y Lanús. En calle Lanús, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60. En callejón Morelato y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle Calderón, hacia el norte de San Martín y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • En calle Héctor Meli, entre La Gloria y Benito Aranda. En los barrios San José, Las Acequias, Presidente, Schoenstatt, Coartem; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, afecta al Departamento General de Irrigación, camino a dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • En calle Quiroga, entre carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40. En los barrios La Sureda, San Carlos Borroneo, Maipo, El Malal, Mutual Libertad, Juventud Sancarlina, E. Bustos, José Hernández y Ceferino Namuncurá, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Quiroga, Cardonato, Capdeville e Ingeniero Ballofet y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Archivado en

Notas Relacionadas