Edemsa anunció cortes de luz en seis departamentos de Mendoza para este viernes
Según el cronograma previsto, se anticipan cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 10 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 10/7
Luján
- En Ruta Provincial N°15, en el barrio Pedriel III y zonas aledañas; Pedriel. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Membrillos, Chile, Vendimia y El Vino. En el barrio Cooperativa El Hogar del Trabajador y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En la intersección de calles Juan B. Justo y Terrada y zonas aledañas; Gutiérrez. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Castro Barros, entre Espejo y El Porvenir. En calle Perito Moreno, entre Urquiza y Lanús. En calle Lanús, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60. En callejón Morelato y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Calderón, hacia el norte de San Martín y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle Héctor Meli, entre La Gloria y Benito Aranda. En los barrios San José, Las Acequias, Presidente, Schoenstatt, Coartem; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, afecta al Departamento General de Irrigación, camino a dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Quiroga, entre carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40. En los barrios La Sureda, San Carlos Borroneo, Maipo, El Malal, Mutual Libertad, Juventud Sancarlina, E. Bustos, José Hernández y Ceferino Namuncurá, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Quiroga, Cardonato, Capdeville e Ingeniero Ballofet y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.