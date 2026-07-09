Atención: solo habrá cortes de luz en dos departamentos de Mendoza este jueves 9 de julio
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en dos departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 9 de julio. A pesar del feriado, la empresa de electricidad continúa con los trabajos de mantenimiento que lleva a cabo de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en tan solo dos departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Tunuyán y San Carlos.
Cortes de luz programados para este jueves 9/7
Tunuyán
- Entre calles Armada Argentina, Derqui, 25 de noviembre y La Argentina y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Carril Nacional, entre Bernardo Quiroga y Estrella. En el barrio Cooperativa Aitue y zonas aledañas. De 15.30 a 19.30 h.