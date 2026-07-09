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Atención: solo habrá cortes de luz en dos departamentos de Mendoza este jueves 9 de julio

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en dos departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia.&nbsp;

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 9 de julio. A pesar del feriado, la empresa de electricidad continúa con los trabajos de mantenimiento que lleva a cabo de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en tan solo dos departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Tunuyán y San Carlos.

Cortes de luz programados para este jueves 9/7

Tunuyán

  • Entre calles Armada Argentina, Derqui, 25 de noviembre y La Argentina y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • En calle Carril Nacional, entre Bernardo Quiroga y Estrella. En el barrio Cooperativa Aitue y zonas aledañas. De 15.30 a 19.30 h.

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