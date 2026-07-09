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Jubilados: el Gobierno confirmó el bono de Anses para julio y cuánto cobran con el aumento

Los jubilados y pensionados cobrarán en julio un bono de $70.000, según lo confirmó el Gobierno, que también aplicará un aumento del 2,15% por Anses.

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Anses confirmó el refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos.&nbsp;Foto: Télam

Anses confirmó el refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados de menores ingresos.  Foto: Télam

En julio, el Gobierno aplicará un aumento del 2,15% en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en línea con la inflación de mayo medida por el Indec. Además, confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

La medida quedó oficializada a través del Decreto 532/2026 y alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras prestaciones.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono completo de $70.000 lo percibirán quienes cobren un haber equivalente a la jubilación mínima. Quienes la superen recibirán un monto proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para llegar al tope de la mínima más los $70.000. El decreto aclara además que el beneficio es no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto.

La jubilaci&oacute;n m&iacute;nima llegar&aacute; a $481.989,33 en julio con el bono incluido, seg&uacute;n confirm&oacute; el Gobierno.

La jubilación mínima llegará a $481.989,33 en julio con el bono incluido, según confirmó el Gobierno.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en julio

Con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000 incluido, los montos de julio quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $411.989,33 de haber + $70.000 de bono = $481.989,33
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46 de haber + $70.000 de bono = $399.591,46
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $288.392,53 de haber + $70.000 de bono = $358.392,53
  • Pensión Madre de 7 hijos: $411.989,33 de haber + $70.000 de bono = $481.989,33

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $481.989,33 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. El beneficio es no remunerativo y no estará sujeto a descuentos de ningún tipo.

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