Jubilados: el Gobierno confirmó el bono de Anses para julio y cuánto cobran con el aumento
Los jubilados y pensionados cobrarán en julio un bono de $70.000, según lo confirmó el Gobierno, que también aplicará un aumento del 2,15% por Anses.
En julio, el Gobierno aplicará un aumento del 2,15% en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en línea con la inflación de mayo medida por el Indec. Además, confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 532/2026 y alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras prestaciones.
Quiénes cobran el bono de $70.000
El bono completo de $70.000 lo percibirán quienes cobren un haber equivalente a la jubilación mínima. Quienes la superen recibirán un monto proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para llegar al tope de la mínima más los $70.000. El decreto aclara además que el beneficio es no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto.
Cuánto cobran jubilados y pensionados en julio
Con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000 incluido, los montos de julio quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $411.989,33 de haber + $70.000 de bono = $481.989,33
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46 de haber + $70.000 de bono = $399.591,46
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $288.392,53 de haber + $70.000 de bono = $358.392,53
- Pensión Madre de 7 hijos: $411.989,33 de haber + $70.000 de bono = $481.989,33
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $481.989,33 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. El beneficio es no remunerativo y no estará sujeto a descuentos de ningún tipo.