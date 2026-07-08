Anses mantiene el subsidio de contención familiar: qué es y quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa ofreciendo el Subsidio de Contención Familiar, una ayuda económica destinada a quienes afrontaron los gastos de sepelio de un jubilado o pensionado. Se trata de un reintegro de pago único que busca aliviar parte del impacto económico que genera el fallecimiento de un ser querido.

Aunque es un beneficio poco conocido, puede solicitarse tanto de manera presencial como a través de Atención Virtual , siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

Anses establece un orden de prioridad para acceder al beneficio. En primer lugar, pueden solicitarlo las personas que acrediten haber abonado los gastos de sepelio, cremación o inhumación mediante la factura correspondiente.

En segundo término, tienen prioridad los viudos, convivientes previsionales e hijos con derecho a pensión por fallecimiento. Si no existieran solicitantes dentro de esas categorías, también podrán gestionarlo otros herederos, siempre que presenten la documentación requerida.

Además, quienes inicien el trámite de pensión por fallecimiento pueden solicitar simultáneamente el Subsidio de Contención Familiar.

El beneficio consiste en un pago único de 15.000 pesos, una suma fija que funciona como reintegro parcial de los gastos funerarios. Si bien el importe no cubre el costo total de un servicio de sepelio, representa un respaldo económico para las familias en un momento especialmente difícil.

Cómo realizar el trámite

El trámite puede efectuarse a través de la plataforma de Atención Virtual de Anses o de manera presencial con turno previo en una oficina del organismo.

Para iniciar la gestión es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), la partida de defunción del beneficiario y la documentación que acredite el pago de los gastos de sepelio. En algunos casos también podrán solicitarse formularios o comprobantes adicionales, según el vínculo con la persona fallecida.

Anses recuerda que el Subsidio de Contención Familiar debe solicitarse dentro del año posterior al fallecimiento del jubilado o pensionado. Una vez vencido ese plazo, el reintegro ya no podrá ser gestionado.

El organismo recomienda iniciar el trámite lo antes posible para evitar demoras y conservar toda la documentación respaldatoria necesaria para la evaluación del pedido.