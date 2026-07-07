Dónde estarán los móviles de Anses en Mendoza para acercar trámites a los vecinos

ANSES realiza operativos móviles en Mendoza para facilitar trámites a los vecinos. Las zonas y las fechas clave.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) llevará adelante nuevos operativos de atención móvil en distintos puntos de la provincia de Mendoza con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad y facilitar la realización de trámites sin necesidad de asistir a una oficina del organismo.

Dónde estará el móvil de Anses en Mendoza y cuándo Las unidades móviles atenderán entre el 7 y el 8 de julio en dos localidades: el Centro Municipal Punto La Favorita, en la Ciudad de Mendoza, y la Terminal de Eugenio Bustos, en el departamento de San Carlos.

En la Ciudad de Mendoza, la atención se brindará de 8 a 13.30, mientras que en Eugenio Bustos el horario será de 8 a 14.

Durante los operativos, los ciudadanos podrán realizar consultas y gestiones vinculadas a distintas prestaciones de Anses, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción.

También se brinda asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, presentación de certificados escolares, solicitud de la Prestación por Desempleo, gestión de la Tarifa Social, cambio del lugar de cobro, generación de la Clave de la Seguridad Social, obtención de la constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales.