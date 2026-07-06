Anses paga pocas ayudas esta semana: cómo queda el calendario por el feriado
Anses tendrá una semana corta de pagos en julio. El jueves 9 será feriado y el viernes 10 no habrá actividad normal.
Anses comenzará esta semana con el calendario de pagos de julio, aunque el cronograma tendrá pocos movimientos entre el lunes 6 y el viernes 10. El motivo es que las acreditaciones recién arrancarán el miércoles 8 y luego quedarán interrumpidas por el feriado del 9 de julio y el día no laborable del viernes 10.
De esta manera, la primera semana de pagos de Anses será más corta de lo habitual. Los primeros beneficiarios en cobrar serán jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo, Pensiones No Contributivas y otros grupos puntuales.
El calendario de julio llega con aumento del 2,15% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de los jubilados de menores ingresos, además, continuará vigente el bono de hasta $70.000.
Qué paga Anses esta semana
Durante el lunes 6 de julio no hay pagos previstos en el calendario principal de Anses para jubilados, pensionados, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Prenatal o Prestación por Desempleo Plan 1. Lo mismo ocurrirá el martes 7, ya que las primeras acreditaciones del mes comenzarán recién al día siguiente.
El miércoles 8 de julio, Anses iniciará el calendario de pagos con varias prestaciones. Ese día cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1. También será el turno de los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 0 y 1.
Ese mismo día, además, recibirán el pago las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Desde el 8 de julio también quedarán disponibles las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI. En tanto, el pago de Desempleo Plan 2 seguirá disponible hasta esa fecha para todos los documentos.
Después de ese primer día de pagos, el calendario de Anses quedará interrumpido. El jueves 9 de julio no habrá acreditaciones por el feriado nacional del Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 tampoco habrá pagos programados por tratarse de un día no laborable con fines turísticos. Por este motivo, los beneficiarios que no cobren el miércoles deberán esperar hasta la semana siguiente.
Cuándo se retoman los pagos de Anses
Después de la pausa por el feriado y el fin de semana, Anses retomará el calendario de pagos el lunes 13 de julio. Ese día continuará el cronograma para jubilados y pensionados de la mínima, AUH, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.
Los beneficiarios deberán revisar la fecha exacta de cobro según la terminación del DNI. La consulta puede hacerse desde Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde la página oficial del organismo.
Aunque el calendario indique una fecha determinada, el dinero queda disponible una vez realizada la acreditación bancaria correspondiente. Por eso, antes de acercarse al banco o al lugar de cobro, conviene revisar si el pago ya figura en la cuenta.