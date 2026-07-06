Anses paga pocas ayudas esta semana: cómo queda el calendario por el feriado

Anses tendrá una semana corta de pagos en julio. El jueves 9 será feriado y el viernes 10 no habrá actividad normal.

Anses comenzará esta semana con el calendario de pagos de julio, aunque el cronograma tendrá pocos movimientos entre el lunes 6 y el viernes 10. El motivo es que las acreditaciones recién arrancarán el miércoles 8 y luego quedarán interrumpidas por el feriado del 9 de julio y el día no laborable del viernes 10.

De esta manera, la primera semana de pagos de Anses será más corta de lo habitual. Los primeros beneficiarios en cobrar serán jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo, Pensiones No Contributivas y otros grupos puntuales.

El calendario de julio llega con aumento del 2,15% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de los jubilados de menores ingresos, además, continuará vigente el bono de hasta $70.000.

Qué paga Anses esta semana Durante el lunes 6 de julio no hay pagos previstos en el calendario principal de Anses para jubilados, pensionados, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Prenatal o Prestación por Desempleo Plan 1. Lo mismo ocurrirá el martes 7, ya que las primeras acreditaciones del mes comenzarán recién al día siguiente.

El miércoles 8 de julio, Anses iniciará el calendario de pagos con varias prestaciones. Ese día cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1. También será el turno de los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 0 y 1.