AUH: la Anses comunicó cuándo se pagará la ayuda y cuál es el monto final

Anses comenzará en julio con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones más importantes para miles de familias argentinas. El calendario arrancará el miércoles 8 de julio y se organizará según la terminación del DNI de cada titular.

La AUH tendrá en julio un aumento del 2,15%, al igual que otras asignaciones y prestaciones previsionales. Con esta actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo será de $148.049 por hijo.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, Anses paga de manera directa el 80% de la prestación. Por eso, las beneficiarias cobrarán en julio $118.439,20 por hijo. El 20% restante, equivalente a $29.609,80, queda retenido y se liquida más adelante con la presentación de la Libreta AUH.

El pago de la AUH comenzará el miércoles 8 de julio. Ese día cobrarán las titulares con DNI terminados en 0 y 1. Luego, el calendario continuará desde el lunes 13, ya que el feriado del 9 de julio interrumpirá el cronograma de pagos.

La Anses informó que la Asignación Universal por Hijo tendrá aumento en julio.

El calendario de Anses para la Asignación Universal por Hijo quedó de la siguiente manera :

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Cuánto paga Anses por AUH en julio

Con el aumento confirmado para julio, la AUH será de $148.049 por hijo. De ese total, Anses pagará $118.439,20 de forma mensual y retendrá $29.609,80.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de $482.062. El pago directo será de $385.649,60, mientras que la retención del 20% quedará en $96.412,40.

Cómo consultar la fecha de cobro

Las titulares de la AUH pueden consultar su fecha y lugar de cobro desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden revisar la información desde la página oficial del organismo.

Aunque el calendario indique una fecha determinada, el dinero queda disponible una vez realizada la acreditación bancaria. Por eso, Anses recomienda verificar la cuenta antes de acercarse al banco o al lugar de cobro.