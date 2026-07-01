Anses: quiénes no cobrarán las Pensiones No Contributivas en julio y cómo realizar un reclamo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó que durante julio de 2026 algunos beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) no percibirán el pago mensual debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Los detalles.

Desde el organismo recordaron que el beneficio puede ser suspendido o dado de baja cuando se detectan determinadas situaciones que impiden mantener la prestación, por lo que recomendaron verificar el estado del trámite a través de los canales oficiales.

De acuerdo con Anses, no recibirán el pago de las Pensiones No Contributivas quienes:

Los titulares de una Pensión No Contributiva pueden verificar si tienen acreditado el beneficio ingresando a Mi Anses con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar la fecha y el lugar de cobro, además del estado de su prestación.

En caso de que el pago no figure en el sistema o haya sido suspendido, Anses recomienda iniciar un reclamo a través de sus canales de atención. Para ello, el beneficiario deberá ingresar a Mi Anses o solicitar un turno para presentar la documentación que permita acreditar que continúa reuniendo los requisitos para percibir la prestación.

El organismo analizará cada caso y, si corresponde, regularizará la situación para restablecer el pago del beneficio.

Anses recordó que mantener actualizada la información personal y cumplir con los requisitos establecidos resulta fundamental para evitar demoras o suspensiones en el cobro de las Pensiones No Contributivas.

Asimismo, recomendó revisar periódicamente el estado del beneficio a través de la plataforma digital, especialmente antes del inicio de cada calendario de pagos, para detectar cualquier inconveniente y realizar el reclamo correspondiente en tiempo y forma.