Fin del pago de las Becas Progresar de junio: el paso a paso para reclamar si no cobraste

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) completó este martes el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a junio de 2026. Los estudiantes que forman parte del programa recibieron sus haberes entre el 29 y el 30 de junio, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Junio marcó además el inicio de la liquidación de las Becas Progresar 2026, por lo que algunos beneficiarios percibieron montos superiores a los habituales debido a la inclusión de pagos retroactivos.

Según el cronograma oficial de Anses, las últimas fechas de cobro fueron las siguientes:

Los estudiantes pueden verificar la acreditación del pago y consultar el detalle de la liquidación ingresando a Mi Anses con su Clave de la Seguridad Social.

Con el inicio de la liquidación del programa, este mes se incorporan pagos retroactivos para quienes cumplen los requisitos establecidos.

100% del beneficio: $105.000

Con retención del 20%: $85.000

El esquema de retención se aplica a determinados beneficiarios. En el nivel obligatorio, los estudiantes cobran el 80% de la prestación mensualmente, mientras que el 20% restante se liquida al acreditar la regularidad y la finalización del ciclo lectivo. Una modalidad similar se aplica a estudiantes de nivel superior durante su primer año en el programa.

Cómo reclamar si no cobraste las Becas Progresar

Quienes no hayan recibido el pago de junio 2026 pueden iniciar un reclamo a través de los canales oficiales una vez verificado el estado de la solicitud.

Pasos para hacer el reclamo

Ingresar a la app Progresar, Mi Argentina o Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Revisar el estado de la solicitud y el motivo de la suspensión o rechazo.

Acceder a la sección “Estado de solicitud” o “Reclamos”.

Cargar la documentación respaldatoria (como certificado de alumno regular) y enviar el pedido dentro de los 15 días hábiles.

Otras vías de contacto

Teléfono: 0800-999-1066 (Ministerio de Capital Humano) o línea 130 de Anses.

Presencial: en oficinas de Anses con turno previo.

Las Becas Progresar son una de las principales herramientas de apoyo económico para estudiantes de todo el país, con el objetivo de fomentar la continuidad y finalización de los estudios en los distintos niveles educativos.