Aumenta la prestación por desempleo para un sector clave: a quiénes alcanza y cuánto cobrarán

Desde el 1 de julio un grupo de trabajadores cobrará un aumento en una asistencia económica clave: la prestación por desempleo . La actualización fue oficializada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y alcanza exclusivamente a trabajadores rurales registrados.

El incremento, aprobado por el Cuerpo Directivo del organismo, es del 3,28% y corresponde al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (Sipred). Con esta actualización, el beneficio tendrá un piso de $197.500 y un tope de $395.000, según la situación laboral y los aportes de cada beneficiario.

Qué requisitos deben cumplir los trabajadores rurales para cobrar la prestación por desempleo. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

Además del pago mensual, el beneficio incluye cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares administradas por la Anses y servicio de sepelio para el titular y su grupo familiar mientras dure la prestación.

El Renatre también mantendrá los adicionales por zona desfavorable. Los trabajadores de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur reciben un incremento del 20%, mientras que en Neuquén y Río Negro el adicional es del 10%.

La ayuda económica está destinada exclusivamente a trabajadores y trabajadoras rurales registrados que se encuentren en situación legal de desempleo en Argentina.

Para solicitarla es necesario:

Tener CUIL activo.

Estar inscripto en el Renatre.

Haber perdido el empleo por causas justificadas, como despido sin causa, finalización de un contrato temporario, cierre del establecimiento o situaciones de fuerza mayor.

Realizar el trámite dentro de los 90 días posteriores al cese laboral. Superado ese plazo, el monto puede sufrir descuentos.

En cuanto a los requisitos laborales, el organismo distingue dos grupos:

Trabajadores rurales permanentes: deben acreditar al menos seis meses con aportes en los tres años previos al despido.

Trabajadores temporarios, de temporada o permanentes discontinuos: deben reunir 180 jornadas efectivas de trabajo declaradas durante los 36 meses anteriores al fin de la relación laboral o de la temporada.

Quiénes quedan excluidos

La prestación no alcanza a quienes se desempeñen bajo modalidades de pasantías o becas, perciban otros ingresos laborales, trabajen como autónomos o monotributistas, ni a quienes pertenezcan a regímenes ajenos a la actividad rural, como el empleo doméstico o la administración pública.

El pago del beneficio se realiza mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del trabajador. Si el beneficiario no posee una CBU, el Renatre gestiona la apertura de una cuenta en el Banco Nación para garantizar el cobro y la entrega de una tarjeta de débito.