Presenta:

Sociedad

|

prestación por desempleo

Aumenta la prestación por desempleo para un sector clave: a quiénes alcanza y cuánto cobrarán

El Renatre actualizó la prestación por desempleo para trabajadores rurales registrados. Cuáles son los nuevos montos que regirán desde julio de 2026.

MDZ Sociedad

Aumentan la prestación por desempleo para trabajadores rurales.

Aumentan la prestación por desempleo para trabajadores rurales.

Foto: NA

Desde el 1 de julio un grupo de trabajadores cobrará un aumento en una asistencia económica clave: la prestación por desempleo. La actualización fue oficializada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y alcanza exclusivamente a trabajadores rurales registrados.

Qué requisitos deben cumplir los trabajadores rurales para cobrar la prestación por desempleo. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

Qué requisitos deben cumplir los trabajadores rurales para cobrar la prestación por desempleo. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

Cuánto aumenta la prestación por desempleo del Renatre

El incremento, aprobado por el Cuerpo Directivo del organismo, es del 3,28% y corresponde al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (Sipred). Con esta actualización, el beneficio tendrá un piso de $197.500 y un tope de $395.000, según la situación laboral y los aportes de cada beneficiario.

Además del pago mensual, el beneficio incluye cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares administradas por la Anses y servicio de sepelio para el titular y su grupo familiar mientras dure la prestación.

El Renatre también mantendrá los adicionales por zona desfavorable. Los trabajadores de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur reciben un incremento del 20%, mientras que en Neuquén y Río Negro el adicional es del 10%.

Quiénes pueden acceder a la prestación

La ayuda económica está destinada exclusivamente a trabajadores y trabajadoras rurales registrados que se encuentren en situación legal de desempleo en Argentina.

Para solicitarla es necesario:

  • Tener CUIL activo.
  • Estar inscripto en el Renatre.
  • Haber perdido el empleo por causas justificadas, como despido sin causa, finalización de un contrato temporario, cierre del establecimiento o situaciones de fuerza mayor.
  • Realizar el trámite dentro de los 90 días posteriores al cese laboral. Superado ese plazo, el monto puede sufrir descuentos.

En cuanto a los requisitos laborales, el organismo distingue dos grupos:

  • Trabajadores rurales permanentes: deben acreditar al menos seis meses con aportes en los tres años previos al despido.
  • Trabajadores temporarios, de temporada o permanentes discontinuos: deben reunir 180 jornadas efectivas de trabajo declaradas durante los 36 meses anteriores al fin de la relación laboral o de la temporada.

Quiénes quedan excluidos

La prestación no alcanza a quienes se desempeñen bajo modalidades de pasantías o becas, perciban otros ingresos laborales, trabajen como autónomos o monotributistas, ni a quienes pertenezcan a regímenes ajenos a la actividad rural, como el empleo doméstico o la administración pública.

El pago del beneficio se realiza mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del trabajador. Si el beneficiario no posee una CBU, el Renatre gestiona la apertura de una cuenta en el Banco Nación para garantizar el cobro y la entrega de una tarjeta de débito.

Archivado en

Notas Relacionadas