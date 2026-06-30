Así es Cabo Verde: el archipiélago africano que sorprendió en el Mundial 2026 y enfrentará a Argentina

Cabo Verde , un pequeño archipiélago africano de poco más de 500.000 habitantes, se convirtió en la gran revelación del Mundial 2026 . En su primera participación en una Copa del Mundo, los "Tiburones Azules" clasificaron a los dieciseisavos de final y ahora enfrentarán a la Selección Argentina .

Su histórica participación no solo despertó interés por el rendimiento del equipo, sino en la historia del país y sus características sociales y geográficas.

Cabo Verde es un conjunto de diez islas volcánicas, nueve de ellas habitadas, frente a la costa de Senegal, con una historia marcada por la colonización portuguesa, una fuerte identidad cultural y una de las democracias más estables de África.

Una de las características claves de las islas es la ubicación estratégica: se encuentran entre África, Europa y América. Esa localización convirtió al archipiélago en un punto clave para la navegación atlántica durante la expansión portuguesa.

Las islas fueron descubiertas por navegantes portugueses en el siglo XV y permanecieron bajo dominio de Portugal durante casi cinco siglos, hasta alcanzar la independencia el 5 de julio de 1975. Ese pasado todavía se refleja en el idioma oficial, el portugués, aunque la mayoría de la población también habla criollo caboverdiano, una lengua que mezcla influencias portuguesas y africanas.

Pico pequeno (isla de Fogo, Cabo Verde). Foto: Wikiloc

Su ubicación también fue clave para el comercio transatlántico de esclavos durante la época colonial. Miles de africanos pasaron por el archipiélago antes de ser enviados a América, un proceso que dejó una profunda marca en el país.

Respecto al plano político y económico, Cabo Verde se consolidó como una de las democracias más estables de África con la llegada del multipartidismo en 1990. En paralelo, el turismo se convirtió en el principal motor de su economía: solo en 2024 recibió más de 1,2 millones de visitantes, una cifra que supera ampliamente el doble de su población.

El paradisíaco paisaje de Cabo Verde

El paisaje del archipiélago también es uno de sus grandes atractivos. Playas de arena blanca, acantilados, zonas áridas y montañas volcánicas conviven en un territorio donde sobresale el Pico do Fogo, el volcán activo más alto del país.

No obstante, la escasez de agua dulce es uno de sus principales desafíos. Por eso, buena parte del abastecimiento depende de plantas desalinizadoras y de las lluvias estacionales.

La filosofía del "No Stress"

Más allá de sus paisajes y su historia, hay una expresión que identifica a Cabo Verde y resume gran parte de su identidad: el "No Stress".

No se trata de un simple slogan, sino que representa una forma de afrontar la vida con calma, y paciencia.

Esa manera de entender la vida se convirtió en una marca registrada del país y, tras la histórica campaña de su selección en el Mundial 2026, también en una de las curiosidades que más llaman la atención de Cabo Verde.