Cabo Verde en Argentina: la comunidad que resiste entre puertos y memoria

Durante décadas, la comunidad de Cabo Verde en Argentina ocupó un lugar silencioso dentro de la historia migratoria del país . Su presencia, concentrada sobre todo en zonas portuarias del área bonaerense, combina memoria africana, trabajo marítimo, asociativismo y una identidad que hoy busca mayor reconocimiento público.

Aunque muchas veces se habla de “Buenos Aires” en sentido amplio, el corazón de esta colectividad late principalmente en Dock Sud, partido de Avellaneda, y en Ensenada, dos territorios atravesados por el puerto, los astilleros y la vida ligada al río. Allí se asentaron familias provenientes de Cabo Verde, un archipiélago africano cuya diáspora se expandió por distintos países a partir de la búsqueda de trabajo y mejores oportunidades.

Los primeros caboverdianos llegaron en pequeñas cantidades, pero el flujo migratorio creció con fuerza desde la década de 1920 y tuvo otro impulso después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos eran marineros, pescadores o trabajadores vinculados al mundo naval; por eso eligieron instalarse cerca de los puertos de Buenos Aires, Dock Sud, Ensenada, Rosario, San Nicolás y Bahía Blanca.

Esa relación con el agua no fue apenas laboral. También ordenó la vida comunitaria. Las redes familiares, los clubes, los espacios de ayuda mutua y las celebraciones culturales se construyeron alrededor de barrios donde el trabajo portuario era parte de la rutina. En Dock Sud, la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana fue fundada en 1932 y continúa como uno de los puntos de referencia de la colectividad.

La comunidad caboverdiana también tiene una fuerte presencia en Ensenada, donde la Asociación Cultural y Deportiva Caboverdeana fue fundada en 1927. Esa institución es considerada una de las entidades más antiguas de la diáspora caboverdiana en el mundo y funciona como un espacio de encuentro, transmisión cultural y preservación de la memoria familiar.

En esas sedes se conservan fotografías, relatos, comidas típicas, música y recuerdos de quienes llegaron desde las islas. La morna, el creole, las reuniones familiares y los vínculos con Cabo Verde forman parte de una identidad que se fue transformando con el paso de las generaciones. Muchos descendientes nacieron en Argentina, crecieron como argentinos y, al mismo tiempo, mantienen una raíz africana que durante años tuvo poca visibilidad en el relato nacional.

Una colectividad que vuelve a ser mirada

En los últimos años, la comunidad empezó a ganar mayor presencia pública por el trabajo de activistas, referentes culturales y organizaciones afroargentinas que buscan discutir la idea de una Argentina “sin negros”. Esa mirada pone en cuestión una narrativa histórica que dejó en segundo plano a los afrodescendientes y a las migraciones africanas posteriores.

El reciente interés por Cabo Verde también se vio impulsado por el fútbol. La participación de su selección en el Mundial 2026 volvió a poner bajo la lupa a la diáspora caboverdiana en Argentina y generó encuentros comunitarios cargados de emoción, especialmente en Dock Sud. Allí, el orgullo por el país de origen convive con una pertenencia argentina construida durante generaciones.

La historia caboverdiana en Buenos Aires no es masiva ni siempre visible, pero sí profunda. Habla de barcos, clubes, familias, racismo, memoria y pertenencia. También muestra que la identidad argentina se formó con más capas de las que muchas veces se cuentan. Entre Dock Sud, Ensenada y otros puntos del país, Cabo Verde dejó una huella que todavía busca ocupar el lugar que merece.